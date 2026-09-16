VSR en Panamá: estas son las medidas del Minsa para proteger a embarazadas y recién nacidos

Estas son las medidas del Minsa para proteger a embarazadas

El Ministerio de Salud ( Minsa ) reforzó las medidas de prevención contra el Virus Respiratorio Sincitial (VSR) tras reportar 19 defunciones asociadas a la enfermedad hasta la semana epidemiológica 34 de 2026.

De acuerdo con la información proporcionada por el Minsa, 17 de las defunciones corresponden a menores de 5 años y dos a personas mayores de 65 años.

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Ante este escenario, la institución mantiene la vacunación gratuita contra el VSR para mujeres embarazadas entre las 30 y 36 semanas de gestación, con el objetivo de contribuir a proteger a los recién nacidos frente a las complicaciones asociadas al virus.

¿Dónde se concentran las defunciones por VSR?

Según los datos del informe epidemiológico citado por el Minsa, las 19 defunciones se distribuyen de la siguiente manera:

Comarca Ngäbe Buglé: 6 defunciones, equivalentes al 31.6%.

6 defunciones, equivalentes al 31.6%. Bocas del Toro: 4 defunciones, 21.1%.

4 defunciones, 21.1%. Chiriquí: 3 defunciones, 15.8%.

3 defunciones, 15.8%. Panamá Oeste: 2 defunciones, 10.5%.

2 defunciones, 10.5%. Coclé: 1 defunción, 5.3%.

1 defunción, 5.3%. Panamá Metro: 1 defunción, 5.3%.

1 defunción, 5.3%. Panamá Norte: 1 defunción, 5.3%.

1 defunción, 5.3%. San Miguelito: 1 defunción, 5.3%.

El comportamiento registrado mantiene al VSR bajo vigilancia epidemiológica en el país.

@MINSA

El Minsa ya había advertido a principios de septiembre sobre el aumento de la incidencia del virus. Hasta la semana epidemiológica 33 se contabilizaban las mismas 19 defunciones, principalmente entre menores de un año.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra el VSR?

El Minsa reiteró el llamado a las mujeres embarazadas que se encuentren entre las 30 y 36 semanas de gestación para que acudan a las instalaciones de salud y reciban gratuitamente la vacuna contra el VSR.

La vacunación durante el embarazo busca generar protección para el bebé antes de su nacimiento y reducir el riesgo de complicaciones por este virus durante los primeros meses de vida.

Las embarazadas deben acudir a una instalación de salud para recibir orientación y la vacuna correspondiente de acuerdo con las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias.

¿Qué es el anticuerpo monoclonal contra el VSR?

Además de la vacunación durante el embarazo, el Minsa mantiene la aplicación progresiva de un anticuerpo monoclonal en las áreas priorizadas y hospitales regionales.

Esta medida está dirigida inicialmente a recién nacidos elegibles cuyas madres no recibieron la vacunación contra el VSR durante el embarazo.

La aplicación se realiza con el acompañamiento de las madres y de los equipos de salud, como parte de la estrategia de protección de los recién nacidos frente al virus.

Por tratarse de una intervención dirigida a determinados recién nacidos, corresponde al personal de salud evaluar quiénes son elegibles para recibirla.

¿Cuáles son los síntomas de alarma del VSR en niños?

El Minsa pidió a padres, madres y cuidadores mantenerse atentos a las señales que pueden indicar que un menor necesita atención médica.

Entre los signos de alarma mencionados por la institución están:

Dificultad para respirar.

Aleteo nasal.

Retracciones entre o debajo de las costillas al respirar.

al respirar. Dificultad para alimentarse.

Decaimiento.

Aumento significativo de la frecuencia respiratoria.

Ante cualquiera de estas señales, especialmente si el menor presenta dificultad respiratoria, se recomienda acudir oportunamente a una instalación de salud.

¿Cómo prevenir las complicaciones por VSR?

El Minsa reiteró la importancia de mantener las medidas de prevención e higiene y de acudir a las instalaciones de salud para recibir las vacunas y las medidas de protección correspondientes según la edad y condición de cada paciente.

La estrategia actual combina la vacunación de mujeres embarazadas con la aplicación del anticuerpo monoclonal a recién nacidos elegibles, particularmente cuando la madre no recibió la vacuna durante el embarazo.

El objetivo es reducir el riesgo de enfermedad grave y complicaciones asociadas al VSR, especialmente entre los grupos de mayor vulnerabilidad.