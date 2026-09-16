MiAmbiente activa plan contra incendios forestales: 623 guardaparques vigilarán áreas protegidas

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) puso en marcha un Plan de Acción para la Prevención de Incendios Forestales en las Áreas Protegidas, con la participación de 623 guardaparques.
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Los guardaparques serán parte de las acciones destinadas a proteger la biodiversidad, las fuentes de agua y las comunidades ubicadas dentro y en las zonas de influencia de estas áreas.
¿Qué busca el plan de MiAmbiente?
El Plan de Acción para la Prevención de Incendios Forestales contempla reforzar las labores de vigilancia y prevención para reducir los riesgos que puedan afectar los bosques y otros ecosistemas protegidos.
MiAmbiente destacó que estas acciones también buscan contribuir a la protección de las fuentes de agua y las comunidades localizadas dentro de las áreas protegidas y en sus zonas de influencia.
623 guardaparques participan en las labores
Como parte de esta estrategia, 623 guardaparques participan en las acciones de prevención y protección.
Su trabajo incluye labores de vigilancia y apoyo en la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad presente en las áreas protegidas.
MiAmbiente pide evitar prácticas que puedan provocar incendios
El Ministerio de Ambiente hizo un llamado a la ciudadanía para prevenir conductas que puedan poner en riesgo los bosques.
La institución recordó que la prevención de los incendios forestales es responsabilidad de todos y pidió evitar prácticas que puedan generar fuego o poner en peligro la biodiversidad.
La recomendación cobra especial importancia en las áreas protegidas y sus zonas de influencia, donde un incendio puede afectar ecosistemas, fuentes de agua y comunidades.
MiAmbiente reiteró su llamado a la población a contribuir con la protección de los bosques y reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para estas áreas.