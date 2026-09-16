Entretenimiento -  16 de septiembre de 2026 - 16:32

J Balvin y Valentina Ferrer terminan su relación: "Hemos decidido tomar caminos separados"

La modelo argentina Valentina Ferrer anunció el fin de su relación con el cantante colombiano J Balvin.

J Balvin y Valentina Ferrer terminan su relación.

J Balvin y Valentina Ferrer terminan su relación.

Instagram/@valentinaferrer
Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles 16 de septiembre, la modelo argentina Valentina Ferrer anunció el fin de su relación con el cantante colombiano J Balvin, padre de su hijo Río, de cinco años.

La noticia fue dada a conocer por la propia modelo a través de su cuenta de Instagram, donde detalló que la pareja decidió tomar caminos separados y que su prioridad será siempre acompañar a su pequeño hijo.

"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia", compartió la modelo en su redes sociales.

Ferrer finalizó su mensaje afirmando que este proceso se está llevando a cabo con tranquilidad, al tiempo que agradeció la comprensión y el respeto hacia el momento personal que atraviesa la familia.

Valentina Ferrer anunci&oacute; su separaci&oacute;n con JBalvin.&nbsp;

Valentina Ferrer anunció su separación con JBalvin.

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