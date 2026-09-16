Yo me Llamo All Stars: ¿Qué paso con Bon Jovi?

Culminando la sexta gala de Yo Me Llamo All Stars Bon Jovi, sorprendió al público al tomar la decisión de ceder su puesto al competidor Eminen. El imitador tenía asegurado un pase a las semifinales, por lo que podía continuar en la competencia.

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Sin embargo, durante la transmisión en vivo explicó los motivos detrás de su decisión, dejando a más de uno con la boca abierta.

¿Qué llevó a Bon Jovi a renunciar a su pase a semifinales?

La decisión generó todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a preguntarse qué había ocurrido y si existía alguna razón detrás de lo sucedido.

El imitador expresó: “En estos momentos yo ya cumplí mi sueño al estar en el escenario de los sueños. Panamá se merece tener más Eminem en su público”.

Sus palabras sorprendieron todavía más, especialmente porque su participación podía continuar en la competencia.

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Finalmente, Bon Jovi tomó esta inesperada decisión, Eminem sigue en competencia y continúa avanzando en esta edición de Yo Me Llamo All Stars.