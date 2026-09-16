Reformas electorales: estos son los cambios que propone el proyecto que se debate hoy

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional tiene previsto iniciar este miércoles 16 de septiembre el primer debate del proyecto de Ley 699 ( Reformas electorales ) , presentado por el Tribunal Electoral (TE) para modificar el Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029.

La propuesta contiene 169 artículos y plantea cambios en asuntos como el financiamiento electoral, los requisitos para la formación de partidos políticos, la libre postulación y los mecanismos de participación y consulta ciudadana.

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El proyecto es resultado del proceso desarrollado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). El Tribunal Electoral informó que durante las mesas de trabajo fueron aprobados 59 artículos y rechazados 46.

Reformas Electorales: ¿Qué temas contempla la propuesta?

Entre los aspectos que plantea el proyecto están:

Financiamiento electoral: la iniciativa establece modificaciones a las reglas de financiamiento público y privado de las campañas. Entre los cambios reportados figura una distribución del financiamiento preelectoral en la que 93% correspondería a los partidos políticos y 7% a las candidaturas independientes , según el contenido divulgado del proyecto.

la iniciativa establece modificaciones a las reglas de financiamiento público y privado de las campañas. Entre los cambios reportados figura una distribución del financiamiento preelectoral en la que , según el contenido divulgado del proyecto. Libre postulación: la propuesta contempla cambios en los requisitos para quienes aspiren a cargos mediante libre postulación. Entre ellos se ha informado un requisito equivalente al 3% de los votos válidos de la última elección en la respectiva circunscripción para obtener los respaldos requeridos.

la propuesta contempla cambios en los requisitos para quienes aspiren a cargos mediante libre postulación. Entre ellos se ha informado un requisito equivalente al para obtener los respaldos requeridos. Formación de partidos políticos: el proyecto también modifica las reglas relacionadas con la constitución y permanencia de nuevos colectivos políticos, uno de los asuntos que el propio magistrado presidente del TE, Narciso Arellano , identificó entre los temas que podrían generar mayor discusión.

el proyecto también modifica las reglas relacionadas con la constitución y permanencia de nuevos colectivos políticos, uno de los asuntos que el propio magistrado presidente del TE, , identificó entre los temas que podrían generar mayor discusión. Comisión Nacional de Reformas Electorales: la iniciativa propone derogar el artículo 136 del Código Electoral, disposición que actualmente establece la CNRE como organismo de consulta permanente del Tribunal Electoral.

¿Se elimina la participación ciudadana?

Este miércoles se tiene programado que inicie el primer debate al proyecto de Ley de Reformas Electorales presentado por el @tepanama, con 169 artículos, y temas sensitivos como el financiamiento, los requisitos para la formación de nuevos partidos y la libre postulación. pic.twitter.com/ZJ8QMVK8an — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, explicó que la eliminación propuesta de la CNRE no significa, según su interpretación del proyecto, que desaparezca la consulta ciudadana.

Arellano señaló que otros artículos del Código Electoral serían modificados para mantener espacios de participación para ciudadanos, representantes de la libre postulación y partidos políticos.

“Los de libre postulación van a tener voz”, afirmó el magistrado, al explicar que la propuesta contempla un espacio de participación ciudadana que tendría presencia durante el período entre elecciones y no únicamente para la elaboración de una reforma electoral.

¿Qué pasará con el Parlacen?

Otro de los cambios contemplados en la propuesta es la creación de una papeleta para la elección directa de los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Según la información divulgada sobre el proyecto, al tratarse de una nueva modalidad de elección, quienes aspiren a estos cargos tendrían un requisito de respaldo equivalente al 1.5% de los votos emitidos en la circunscripción correspondiente.

¿Ya son definitivos estos cambios?

No. El proyecto inicia ahora su primer debate, por lo que los 169 artículos pueden ser discutidos, modificados o incluso recibir propuestas adicionales durante el trámite legislativo.

El Tribunal Electoral presentó el proyecto ante la Asamblea Nacional el 31 de agosto. Posteriormente, deberá continuar su trámite legislativo en la Comisión de Gobierno y, si avanza, pasar al Pleno de la Asamblea Nacional.

Por ello, los cambios descritos corresponden a la propuesta presentada por el Tribunal Electoral, no a reglas electorales ya aprobadas para las elecciones de 2029.