Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2026 - 08:45

Cuarto Puente: estos son los horarios de cierres en la Panamericana hoy

El MOP realizará cierres parciales en la Panamericana hacia Panamá por trabajos del Cuarto Puente. Conozca horarios y fechas de las restricciones.

Cuarto Puente

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció cierres parciales de carriles en la Carretera Panamericana, en dirección hacia la ciudad de Panamá, debido a trabajos de sondeos geotécnicos relacionados con el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Las restricciones de circulación comenzarán este miércoles 16 de septiembre y se extenderán hasta el lunes 21 de septiembre de 2026.

Cuarto Puente sobre el Canal: ¿A qué hora serán los cierres?

Los trabajos se realizarán durante la noche y madrugada, en horario de:

  • Inicio: 9:00 p.m.
  • Finalización: 4:00 a.m.
  • Vigencia: del miércoles 16 al lunes 21 de septiembre.

Durante este período se realizarán cierres parciales de carriles en la Carretera Panamericana, en sentido hacia la ciudad de Panamá.

¿Por qué cerrarán los carriles?

Según informó el MOP, las restricciones son necesarias para permitir la ejecución de sondeos geotécnicos vinculados al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Estas labores requieren ocupar parcialmente la vía durante las horas establecidas para los trabajos.

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