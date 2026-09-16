Yo Me Llamo All Stars: así quedó la tabla tras el sexto show en vivo, ¿quién fue eliminado?

El sexto show en vivo de Yo Me Llamo All Stars estuvo lleno de sorpresas, marcado por la emoción, la competencia y la presentación de Camilo Sesto quien nuevamente se robó la admiración del público y jurado. Quedando en el primer lugar de la tabla de posiciones, asegurando su paso al próximo show.

La clasificación es determinante para los participantes que continúan en carrera, especialmente porque la competencia entra en una etapa en la que cada presentación puede marcar la diferencia.

Así quedó la tabla de posiciones de Yo Me Llamo All Stars

Después del sexto show en vivo, la clasificación quedó de la siguiente manera:

Camilo Sesto

Bob Marley

La Lupe

Ivy Queen

Chayanne

Bon Jovi

Eminen

Tabla de posiciones Telemetro Yo me llamo

En el sexto show en vivo Eminen, quedó eliminado pero Bon Jovi le cedió su puesto por lo que ya no continuará en las próximas galas. Ahora, los 6 imitadores restantes tendrán el reto de seguir avanzando hacia la gran final. Los participantes deberán cuidar su posición en la tabla y entregar mejores presentaciones ya que en el séptimo show habrán dos eliminados .