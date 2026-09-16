Festival Ícaro llevó el cine centroamericano a distintas provincias del país.

El 19.º Festival Ícaro Panamá de Cine Centroamericano 2026 extendió su programación del 7 al 11 de septiembre a distintas provincias del interior del país, acercando una selección de cine centroamericano y panameño a públicos de diversas comunidades. Esta iniciativa forma parte del compromiso del festival con la descentralización de la exhibición cinematográfica y la creación de espacios de encuentro, diálogo y reflexión en torno al cine de la región, para lo que cuenta con la organización del GECU de la Universidad de Panamá y la Fundación FAE, y los auspicios del Ministerio de Cultura – DICINE.

En Chiriquí , las proyecciones se realizaron en David, Boquete y Puerto Armuelles , específicamente en la Biblioteca de la UNACHI , NAWA Café Gallery , la Biblioteca de Boquete y la Escuela de Bellas Artes de Puerto Armuelles . La programación contó con la coordinación de Manuel Montilla, de la Fundación Montilla de David, organización aliada del festival para el desarrollo de las actividades en Chiriquí y Bocas del Toro.

El festival contó nuevamente con el respaldo del Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO). Cortesía

Para ampliar el acceso a las obras seleccionadas y generando nuevos espacios para el encuentro de las comunidades con el cine centroamericano y panameño; en Bocas del Toro, el Festival Ícaro Panamá llevó sus proyecciones a Changuinola y Almirante, con actividades en la Escuela de Bellas Artes de Changuinola y el Parque Cincuentenario de Almirante, ampliando el acceso a las obras seleccionadas a las comunidades de esta región de país.

El festival contó nuevamente con el respaldo del Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO), aliado que hizo posible la proyección en Colón de las películas seleccionadas. La participación de este espacio cultural contribuye al fortalecimiento de las redes de colaboración en el interior del país y a la creación de nuevas oportunidades para el acceso a la producción cinematográfica centroamericana.

Darién se sumó al Festival Ícaro Panamá por primera vez en esta edición. Cortesía

Darién se sumó al Festival Ícaro Panamá por primera vez en esta edición, ampliando su presencia territorial hasta una provincia normalmente alejada de manifestaciones de cine. Las actividades se desarrollaron en Metetí en el Centro Regional Universitario, con el apoyo del Municipio de Pinogana, que se incorporó a este esfuerzo de promoción y difusión cinematográfica.

Todas las proyecciones contaron con una nutrida asistencia, mayor a la registrada en ediciones anteriores del festival, lo que refleja el creciente entusiasmo y la avidez de los públicos del interior del país por disfrutar de propuestas culturales y cinematográficas diferentes, que alimentan el espíritu y el conocimiento de otras culturas y maneras de ver el mundo. Más información en www.festivalicaropanama.com y en redes Icaro Panama.