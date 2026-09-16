Invitación a la XXXV Gran Jornada Nacional de Limpieza de Playas, Costas y Ríos

La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), junto al Ministerio de Ambiente, los Municipios de Panamá, Colón y San Miguelito, la Fundación para la Protección del Mar (PROMAR) y la Sociedad Audubon de Panamá, invitan a toda la ciudadanía a participar en la XXXV Gran Jornada Nacional de Limpieza de Playas, Costas y Ríos, que se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre de 2026, desde las 7:30 a.m., como parte de las actividades del Mes de los Océanos.

En Ciudad de Panamá, la jornada del 27 de septiembre, contará con puntos de limpieza en Costa del Este, en el Mirador de Aves, ubicado en la desembocadura del río Matías Hernández, en PH Panama Bay Tower y en las costas de Panamá La Vieja; en Colón, la limpieza se estará realizando en Playa Diablo, mientras que, en el área de la desembocadura del Río Juan Díaz, la jornada se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre, sumándose a las actividades que se desarrollarán en diferentes playas, costas y ríos del país.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló:

“Hay desertificación y deforestación a nivel global, y contaminación que incluye basura y plásticos a nivel global. Para algunos, eso es motivo de sentimientos o de depresión, pero tiene que ser todo lo contrario. Nunca antes hemos tenido tanta gente con ánimos de limpiar nuestra ciudad. Hablar de Panamá es hablar del océano. Todos juntos como sociedad debemos contribuir para que estén limpios, libres de contaminación. Es indispensable salvaguardar a nuestras ballenas, tortugas, delfines, arrecifes de coral y manglares.”

Este año, la jornada se desarrolla en el marco del proyecto “Ciudades Circulares. Cortesía

Por su parte, Adrián Benedetti, director ejecutivo de ANCON, señaló:

“Nos llena de mucha felicidad ver al Municipio de Panamá, al Municipio de Colón y al Municipio de San Miguelito trabajando con tanta energía, siempre de la mano con el Ministerio de Ambiente. Es ese tipo de energía la que atrae a más socios y más atención al tema. Queremos seguir trabajando y mejorando para que, en los próximos años, lleguemos a ese punto de inflexión donde no haya vuelta atrás y, en vez de estar en una conferencia de prensa hablando de limpieza de playas, podamos estar celebrando nuestros mares.”

Este año, la jornada se desarrolla en el marco del proyecto “Ciudades Circulares: Más allá del plástico”, una iniciativa regional que busca promover acciones concretas para reducir la contaminación por plásticos de un solo uso y avanzar hacia modelos más sostenibles de producción y consumo.

En este contexto, Rioluciones forma parte del trabajo que ANCON desarrolla junto al Municipio de San Miguelito y otros aliados para recuperar los ríos y quebradas de la cuenca del río Juan Díaz. A través del trabajo directo con las comunidades, la iniciativa busca mejorar la gestión de los residuos, promover cambios de comportamiento y recuperar estos espacios naturales para que las comunidades puedan volver a disfrutar de sus ríos.

Ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Cortesía

Como parte de este esfuerzo, se invita a los participantes a llevar desde sus hogares plásticos limpios para reciclar, específicamente PET 1, HDPE 2 y LDPE 4, incluidas bolsas plásticas limpias. Esta acción busca demostrar el potencial de estos materiales cuando son correctamente separados y reincorporados a procesos de aprovechamiento y economía circular.

La Gran Jornada Nacional de Limpieza de Playas, Costas y Ríos cumple este año 35 años de realizarse en Panamá, como parte del movimiento internacional de limpieza de costas que se desarrolla durante septiembre, Mes de los Océanos. A lo largo de más de tres décadas, esta iniciativa ha movilizado a ciudadanos, instituciones, empresas, organizaciones y comunidades en torno a la protección de nuestros ecosistemas marino-costeros y fuentes de agua.

Más allá de retirar residuos de nuestros espacios naturales, la jornada busca generar conciencia sobre la importancia de prevenir la contaminación desde su origen, reducir el consumo de plásticos de un solo uso y adoptar mejores prácticas para la separación y disposición de los residuos.

ANCON y las organizaciones participantes invitan a personas, instituciones educativas, empresas y organizaciones comunitarias a sumarse como voluntarios a esta gran acción nacional y contribuir a la conservación de los ríos, costas y mares de Panamá.

Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026

Hora: Desde las 7:30 a.m.

Desde las 7:30 a.m. Puntos en Juan Díaz: Desembocadura del Río Juan Díaz.

Fecha: domingo 27 de septiembre de 2026