¡Alerta comercios! Minsa advierte sobre personas que se hacen pasar por inspectores sanitarios

Minsa advierte sobre personas que se hacen pasar por inspectores sanitarios.

El Ministerio de Salud (Minsa) advierte a la población que personas inescrupulosas se están haciendo pasar por inspectores sanitarios y veterinarios con el objetivo de estafar a establecimientos comerciales.

Según la entidad, estas personas visitan los comercios alegando supuestas irregularidades en los permisos sanitarios, la manipulación de alimentos o los requisitos del personal operario, para luego solicitar dinero o realizar cobros indebidos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Ante esta situación, el Minsa recuerda a los propietarios y trabajadores de comercios que las inspecciones sanitarias oficiales las realiza únicamente personal debidamente identificado. Todo inspector debe presentar su carné institucional vigente; en caso de dudas, los comerciantes pueden comunicarse con la sede central o con las direcciones regionales de la institución.

Para evitar ser víctima de estos engaños, las autoridades recomiendan seguir estas pautas:

Exigir identificación: Solicite el carné oficial vigente a todo supuesto funcionario que visite el establecimiento.

Verificar la información: En caso de sospecha, comuníquese de inmediato con las sedes centrales o regionales del Ministerio de Salud.

No realizar pagos: Absténgase de entregar dinero en efectivo o hacer transferencias, ya que las inspecciones oficiales no requieren cobros inmediatos e informales.

El Ministerio de Salud enfatizó que este tipo de acciones constituyen delitos de suplantación de identidad y estafa, los cuales son sancionados por la ley.