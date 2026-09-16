Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2026 - 17:30

¡Alerta comercios! Minsa advierte sobre personas que se hacen pasar por inspectores sanitarios

El Minsa recuerda a los propietarios y trabajadores de comercios que las inspecciones sanitarias oficiales las realiza únicamente personal identificado.

Minsa advierte sobre personas que se hacen pasar por inspectores sanitarios.

Minsa advierte sobre personas que se hacen pasar por inspectores sanitarios.

@Minsa
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (Minsa) advierte a la población que personas inescrupulosas se están haciendo pasar por inspectores sanitarios y veterinarios con el objetivo de estafar a establecimientos comerciales.

Según la entidad, estas personas visitan los comercios alegando supuestas irregularidades en los permisos sanitarios, la manipulación de alimentos o los requisitos del personal operario, para luego solicitar dinero o realizar cobros indebidos.

Ante esta situación, el Minsa recuerda a los propietarios y trabajadores de comercios que las inspecciones sanitarias oficiales las realiza únicamente personal debidamente identificado. Todo inspector debe presentar su carné institucional vigente; en caso de dudas, los comerciantes pueden comunicarse con la sede central o con las direcciones regionales de la institución.

Para evitar ser víctima de estos engaños, las autoridades recomiendan seguir estas pautas:

  • Exigir identificación: Solicite el carné oficial vigente a todo supuesto funcionario que visite el establecimiento.

  • Verificar la información: En caso de sospecha, comuníquese de inmediato con las sedes centrales o regionales del Ministerio de Salud.

  • No realizar pagos: Absténgase de entregar dinero en efectivo o hacer transferencias, ya que las inspecciones oficiales no requieren cobros inmediatos e informales.

El Ministerio de Salud enfatizó que este tipo de acciones constituyen delitos de suplantación de identidad y estafa, los cuales son sancionados por la ley.

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