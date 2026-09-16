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MiAmbiente envió notificaciones al Programa de Saneamiento por contaminación de ríos en Villa Guadalupe

Juan Carlos Barrios, biólogo de la Dirección de Verificación de Desempeño Ambiental del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), explicó que el caso de contaminación de ríos en el sector de Villa Guadalupe, en el distrito de San Miguelito, es responsabilidad del Programa de Saneamiento de la Bahía de Panamá, por lo que la entidad le envió las notificaciones para que ejecuten las medidas de mitigación correspondientes.