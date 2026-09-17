¿Qué hago si todavía no he recibido o retirado la tarjeta PASE-U?

Los padres, madres y acudientes que todavía no han retirado la tarjeta del PASE-U 2026 podrán acudir a las jornadas de entrega habilitadas por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Sin embargo, la recomendación de la institución es que los acudientes procuren asistir en la fecha asignada al centro educativo del estudiante, con el objetivo de mantener el orden y facilitar la atención de los beneficiarios.

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Así lo explicó Euler García, asesor del IFARHU, quien indicó que quienes no hayan podido retirar la tarjeta en la fecha correspondiente todavía pueden acudir a las jornadas de entrega.

¿Qué hago si no retiré la tarjeta PASE-U en la fecha asignada?

Si el acudiente no pudo retirar la tarjeta en la fecha establecida para el centro educativo, puede acudir a las jornadas de entrega. No obstante, el IFARHU recomienda que, siempre que sea posible, el trámite se realice de acuerdo con el cronograma establecido para cada colegio.

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Esta medida busca evitar aglomeraciones y facilitar el proceso de atención de los padres, madres, acudientes y estudiantes.

IFARHU recomienda no madrugar para retirar la tarjeta

Otro de los llamados realizados por el IFARHU es a los acudientes a no madrugar para asistir a las jornadas de entrega.

De acuerdo con Euler García, el proceso de atención comienza aproximadamente una hora o una hora y media después del inicio de la jornada.

Por esta razón, recomendó a los acudientes acudir dentro del horario establecido, sin necesidad de llegar con demasiada anticipación.

¿El estudiante debe acompañar al acudiente?

El asesor del IFARHU también recomendó que los acudientes acompañen al estudiante o beneficiario durante el proceso de entrega de la tarjeta.

La recomendación forma parte de las medidas para facilitar la atención y completar correctamente el proceso relacionado con el beneficio.