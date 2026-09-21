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Diputado Camacho normaliza el acercamiento entre Lombana y Martinelli

El diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, calificó como algo muy normal que dirigentes políticos conversen, tras el encuentro entre el expresidente Ricardo Martinelli y el presidente de Otro Camino, Ricardo Lombana. A su vez, reaccionó al veto del proyecto de Ley 226 sobre descuentos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, y explicó una propuesta para reducir los costos en las farmacias.