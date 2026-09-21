Cuarto Puente: estos son los horarios de cierre de la Panamericana este lunes 21 de septiembre

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció cierres parciales de carriles en la Carretera Panamericana, en dirección hacia la ciudad de Panamá, debido a trabajos vinculados al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Las restricciones comenzarán durante la noche de este lunes 21 de septiembre y se extenderán hasta la madrugada del martes.

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Cuarto Puente: ¿a qué hora cerrarán carriles en la Panamericana?

De acuerdo con la información del MOP, los trabajos se desarrollarán en el siguiente horario:

Inicio: lunes 21 de septiembre, a las 9:00 p.m.

lunes 21 de septiembre, a las Finalización: martes 22 de septiembre, a las 4:00 a.m.

El @MOPPma anunció cierres parciales en la carretera Panamericana por trabajos de sondeos geotécnicos en el proyecto de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.



Las labores se realizarán desde este miércoles 16 al lunes 21 de septiembre, en horario de 9:00 p.m. a… pic.twitter.com/hPSzhU50T3 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

Durante este periodo se efectuarán cierres parciales de carriles de la Carretera Panamericana en sentido hacia la ciudad de Panamá.

¿Por qué habrá cierres en la Panamericana?

El MOP explicó que las restricciones son necesarias para desarrollar sondeos geotécnicos relacionados con la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Estos trabajos permiten obtener información sobre las características y condiciones del terreno necesaria para la ejecución del proyecto.

Al tratarse de cierres parciales, los conductores que circulen durante este horario deben mantenerse atentos a la señalización instalada en el área y a las indicaciones del personal encargado de regular el tránsito. También se recomienda salir con anticipación y considerar posibles demoras durante el periodo de los trabajos.

Trabajos por el Cuarto Puente sobre el Canal

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es una de las principales obras de infraestructura vial que se desarrollan para mejorar la conexión entre Panamá Oeste y la ciudad de Panamá.

Como parte de su ejecución se realizan diferentes intervenciones y estudios en las zonas vinculadas al proyecto, lo que puede generar modificaciones temporales en la circulación vehicular.

El MOP continuará informando sobre las restricciones que sean necesarias conforme avance la obra.