vERAGUAS Nacionales -  21 de septiembre de 2026 - 08:25

¿Sin agua en Santiago? Potabilizadora del IDAAN suspende operaciones por falta de electricidad

La potabilizadora de Santiago suspendió operaciones por falta de electricidad. IDAAN reporta afectaciones en varios sectores de Veraguas.

Potabilizadora del IDAAN suspende operaciones por falta de electricidad

Potabilizadora del IDAAN suspende operaciones por falta de electricidad

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la potabilizadora de Santiago, en la provincia de Veraguas, suspendió temporalmente sus operaciones debido a la falta de energía eléctrica.

Como consecuencia, el suministro de agua potable se encuentra interrumpido en varios sectores abastecidos por esta planta.

Contenido de interés: Estos sectores tendrán suspensión de agua potable este miércoles por trabajos del Metro

IDAAN: ¿Qué sectores de Veraguas que están sin agua?

De acuerdo con el IDAAN, la suspensión de la potabilizadora afecta temporalmente el suministro en:

  • Santiago
  • La Peña
  • San Antonio
  • Atalaya
  • Los Algarrobos
  • Puntos distantes de la red

Los usuarios ubicados en los sectores más alejados de la red también pueden experimentar afectaciones mientras la planta permanezca fuera de operación.

¿Por qué suspendió operaciones la potabilizadora de Santiago?

El IDAAN explicó que la paralización de la planta se debe a la falta de suministro eléctrico, lo que impide temporalmente su funcionamiento y, por consiguiente, la producción y distribución habitual de agua potable.

Hasta el momento, no se ha informado una hora específica para la reanudación de las operaciones.

Una vez se recupere el funcionamiento de la potabilizadora, el suministro podrá comenzar a restablecerse progresivamente en las comunidades afectadas.

Los residentes deben mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del IDAAN sobre la recuperación del servicio.

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