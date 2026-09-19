IDAAN: potabilizadoras de Santa Marta y Divalá suspenden operaciones por alta turbiedad

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que las plantas potabilizadoras de Santa Marta y Divalá, en la provincia de Chiriquí, mantienen suspendidas sus operaciones debido a los altos niveles de turbiedad.

La situación afecta temporalmente la producción de agua potable de ambas instalaciones mientras persistan las condiciones que impiden su funcionamiento habitual.

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¿Por qué están fuera de operación las potabilizadoras?

De acuerdo con el IDAAN, la suspensión se debe a los elevados niveles de turbiedad registrados en el agua. Este tipo de condición puede presentarse durante episodios de lluvias, cuando aumenta la cantidad de sedimentos y otros materiales arrastrados hacia las fuentes utilizadas para abastecer las plantas.

Las plantas potabilizadoras de Santa Marta y Divalá, en la provincia de Chiriquí, mantienen sus operaciones suspendidas debido a que se registran altos niveles de turbiedad, informa el @IDAANinforma. pic.twitter.com/8TrPyJCPDK — Telemetro Reporta (@TReporta) September 19, 2026

Por el momento, la institución únicamente ha confirmado que las plantas de Santa Marta y Divalá permanecen fuera de operación debido a esta situación.

¿Cuándo volverá el suministro de agua?

Hasta el momento, el IDAAN no ha informado una hora específica para la reanudación de las operaciones.

El restablecimiento dependerá de que los niveles de turbiedad permitan nuevamente el funcionamiento de las plantas y la producción de agua potable.

Los residentes de las comunidades abastecidas por estas instalaciones pueden experimentar baja presión o falta temporal de agua mientras se mantenga la suspensión.

Se recomienda a los usuarios hacer un uso racional del agua disponible y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del IDAAN sobre la recuperación de las plantas.