IMA suspende compra de vehículos eléctricos tipo pick-up tras circular de Contraloría y MEF

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó este sábado que fue suspendida la adquisición de vehículos eléctricos tipo pick-up que contemplaba la institución.

Según comunicó la entidad, la decisión se tomó tras la emisión de la Circular No. 31-2026-DC-DNFG, de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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La circular establece la suspensión de la compra de vehículos nuevos por parte de las entidades del Estado, como parte de las medidas dirigidas a contener el gasto público y promover un uso eficiente de la flota vehicular estatal.

¿Por qué el IMA suspendió la compra de los vehículos eléctricos?

La decisión del IMA responde a la disposición establecida en la circular emitida por la Contraloría y el MEF, que alcanza a las entidades públicas.

El documento señala que, pese a medidas anteriores de contención del gasto, las instituciones habían incrementado la compra de vehículos, por lo que se consideró necesario adoptar controles adicionales sobre la utilización de los recursos del Estado.

El IMA hace del conocimiento de la ciudadanía en general, que la adquisición de vehículos eléctricos tipo pick-up se suspendió tras la emisión de la Circular No. 31-2026-DC-DNFG, de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.#ConPasoFirme pic.twitter.com/tuzrNF1m3W — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 19, 2026

Ante esta disposición, el IMA comunicó:

“La adquisición de vehículos eléctricos tipo pick-up se suspendió tras la emisión de la Circular No. 31-2026-DC-DNFG, de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas”. “La adquisición de vehículos eléctricos tipo pick-up se suspendió tras la emisión de la Circular No. 31-2026-DC-DNFG, de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas”.

Hasta el momento, el comunicado del IMA no precisa en qué etapa se encontraba el proceso de adquisición, cuántos vehículos eléctricos contemplaba ni el monto previsto para la compra.

¿Qué establece la circular sobre los vehículos del Estado?

La Circular No. 31-2026-DC-DNFG fue formalizada el 8 de septiembre de 2026 y remitida a las entidades públicas, incluyendo la Asamblea Nacional y los gobiernos locales.

La medida establece la suspensión de nuevas compras de vehículos.

No obstante, contempla que, cuando exista una necesidad prioritaria vinculada con actividades operativas, las entidades puedan gestionar el alquiler de vehículos con mantenimiento y seguros incluidos.

Estos contratos no podrán superar el periodo fiscal en curso. La disposición tampoco afecta los contratos de alquiler que ya se encontraban vigentes, los cuales pueden continuar bajo las condiciones previamente establecidas.

Con el anuncio, el IMA confirma que su proceso para adquirir pick-up eléctricos queda suspendido en cumplimiento de la medida adoptada por las autoridades encargadas del control y manejo de los recursos públicos.