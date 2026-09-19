Jubilados: ¿Cobra su pensión por cheque? CSS cambia el lugar de pago en Changuinola

La Caja de Seguro Social (CSS) informó a los jubilados y pensionados de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, sobre cambios en los lugares habilitados para retirar los cheques correspondientes al pago del 21 de septiembre.

De acuerdo con la institución, quienes reciben su pensión mediante cheque deberán tomar en cuenta el lugar y horario establecidos para evitar inconvenientes al momento de acudir a cobrar.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: ¿Subirá el pasaje de bus por el aumento del combustible? Esto se sabe

¿Dónde cobrar el cheque de jubilados el 21 de septiembre?

El lunes 21 de septiembre, la entrega de cheques se realizará en el auditorio del Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, en Changuinola.

El horario de atención será:

Fecha: lunes 21 de septiembre.

lunes 21 de septiembre. Lugar: auditorio del Hospital Dr. Raúl Dávila Mena.

auditorio del Hospital Dr. Raúl Dávila Mena. Horario: de 7:00 a.m. a 12:00 m.

La medida aplica a los jubilados y pensionados de la agencia de Changuinola que reciben su pago mediante cheque.

¿Dónde entregarán los cheques el 22 y 23 de septiembre?

La CSS también estableció un punto de atención diferente para los días martes 22 y miércoles 23 de septiembre.

Durante esas dos jornadas, los cheques serán entregados en el pasillo alterno al edificio de hospitalización de esta unidad ejecutora.

El horario será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Por ello, los beneficiarios deben prestar atención a la fecha en que acudirán, ya que el lugar y el horario cambian después del lunes.

CSS tendrá nuevo lugar de pago en Changuinola desde octubre

El cambio más importante comenzará a partir de octubre de 2026.

La Caja de Seguro Social informó que los pagos mediante cheque para los jubilados y pensionados de Changuinola se realizarán en el Super Centro Changuinola.

La institución indicó que estos cambios buscan ofrecer una atención más segura, ordenada y eficiente a los usuarios.

Los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque deben verificar el punto correspondiente antes de trasladarse, especialmente durante las jornadas del 21, 22 y 23 de septiembre, debido a los cambios temporales anunciados.