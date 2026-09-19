PASE-U: IFARHU explica qué hacer si no aparece el pago en la tarjeta

Los acudientes que están recibiendo las nuevas tarjetas para el pago del PASE-U pueden encontrarse con una duda al ingresar a la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros: ¿qué ocurre si aparece un saldo de B/.0.00?

Según explicó Euler García, asesor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), que la aplicación permita completar el registro es una señal de que la plataforma está reconociendo al acudiente. Sin embargo, visualizar B/.0.00 no significa necesariamente que exista un inconveniente con el PASE-U.

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“En el caso de las opciones cuando habilitan en registrar la aplicación, es indicativo que la plataforma le está reconociendo a usted como padre de familia”, explicó García. “En el caso de las opciones cuando habilitan en registrar la aplicación, es indicativo que la plataforma le está reconociendo a usted como padre de familia”, explicó García.

El funcionario indicó que el saldo de B/.0.00 puede corresponder a que todavía no se ha establecido o no ha llegado la fecha de pago del beneficiario.

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Una vez se acerque la fecha correspondiente, deberá estar disponible el monto del desembolso de acuerdo con el nivel educativo del estudiante.

¿Cuánto deben depositar del PASE-U?

Los montos del PASE-U dependen del nivel educativo:

Primaria: B/.90.00 por pago.

B/.90.00 por pago. Premedia: B/.120.00 por pago.

B/.120.00 por pago. Media: B/.150.00 por pago.

El IFARHU establece una asignación anual de B/.270 para primaria, B/.360 para premedia y B/.450 para media, distribuida en tres pagos durante el año.

¿Qué significa si PUNCH muestra B/.0.00?

Los padres de familia de 20 centros educativos de Panamá Norte han acudido este viernes a la entrega de las tarjetas del PASE-U, en el Centro Comercial Los Andes Mall.



Según datos del Ifarhu, entre este jueves y viernes han entregado más de 16,400 tarjetas. pic.twitter.com/ujtMIyfHe0 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

Si el acudiente logró registrarse correctamente en la aplicación pero observa B/.0.00, debe verificar primero si ya corresponde la fecha de pago de su centro educativo.

De acuerdo con la explicación brindada por el asesor del IFARHU, el saldo en cero puede aparecer mientras todavía no corresponde realizar el desembolso.

Por ello, antes de asumir que existe un problema con el beneficio, se recomienda:

Revisar PUNCH by Caja de Ahorros: verificar el saldo y los movimientos de la tarjeta. La aplicación permite consultar el saldo disponible en tiempo real.

verificar el saldo y los movimientos de la tarjeta. La aplicación permite consultar el saldo disponible en tiempo real. Consultar el calendario del IFARHU: confirmar si el centro educativo del estudiante ya está incluido dentro de la fase de pago correspondiente.

confirmar si el centro educativo del estudiante ya está incluido dentro de la fase de pago correspondiente. Verificar los datos del acudiente: el IFARHU está recomendando descargar PUNCH y validar previamente la información del representante legal como parte del nuevo proceso de entrega de tarjetas.

el IFARHU está recomendando descargar PUNCH y validar previamente la información del representante legal como parte del nuevo proceso de entrega de tarjetas. Esperar la fecha correspondiente: si el calendario todavía no contempla al beneficiario, el saldo B/.0.00 puede mantenerse hasta que se habilite el desembolso.

si el calendario todavía no contempla al beneficiario, el saldo B/.0.00 puede mantenerse hasta que se habilite el desembolso. Presentar el reclamo si ya pasó la fecha: si llegó la fecha correspondiente al pago y el beneficio no aparece, el acudiente debe verificar su situación directamente con el IFARHU.

¿Dónde reclamar si el pago del PASE-U no aparece?

Es importante identificar primero qué tipo de tarjeta tiene el beneficiario.

Los acudientes que están migrando al nuevo sistema PUNCH Mastercard deben verificar la información de su tarjeta y aplicación con Caja de Ahorros, mientras que las consultas relacionadas con la elegibilidad, fecha o monto del PASE-U corresponden al IFARHU.

En el caso de beneficiarios que todavía utilizan la Tarjeta Clave Social del Banco Nacional de Panamá, el propio IFARHU establece que, si llega la fecha de pago y el crédito no aparece en la cuenta, el reclamo debe presentarse ante las oficinas del instituto.

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¿Por qué podría no aparecer el PASE-U?

Además de que todavía no haya llegado la fecha correspondiente, pueden existir situaciones relacionadas con la validación de la información del estudiante.

El IFARHU ha explicado anteriormente que los datos de matrícula deben ser validados y que este proceso puede incidir en la emisión de los pagos.

También es importante verificar la información escolar cuando el estudiante haya cambiado de plantel, ya que tanto la salida del centro educativo anterior como el ingreso al nuevo deben quedar debidamente registrados y validados para que el estudiante aparezca en la base correspondiente.

Por ello, si PUNCH muestra B/.0.00, el primer paso es confirmar la fecha de pago y no asumir inmediatamente que el estudiante perdió el beneficio.