Explosión en edificio de Bijao: ¿qué provocó el incidente? Autoridades investigan

Una fuerte explosión registrada en un edificio residencial en Bijao, provincia de Coclé, dejó importantes daños materiales y movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos para determinar qué provocó el incidente.

La emergencia se registró aproximadamente a las 4:07 p.m. del viernes 18 de septiembre en un complejo residencial de Bijao, en el área de Río Hato, distrito de Antón.

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Margarita Ducreux, coronel y comandante de la Zona Regional de Coclé del Benemérito Cuerpo de Bomberos, informó en entrevista con RPC Radio que una mujer de aproximadamente 53 años que se encontraba en el lugar resultó afectada, pero está fuera de peligro.

Margarita Ducruex, coronel del Cuerpo de Bomberos de Coclé (@BCBRP), informó en entrevista con RPC Radio que una persona de aproximadamente 53 años resultó afectada tras la fuerte explosión registrada en un edificio de tres plantas del residencial Quarry Heights, dentro de Bijao… pic.twitter.com/BemmpHg0vp — Rpc Radio (@rpc_radio) September 19, 2026

Reportes posteriores basados en información preliminar de los Bomberos señalan que dos personas presentaron afectaciones leves y que no se reportaban lesiones de gravedad.

¿Qué provocó la explosión en Bijao?

Esta es precisamente la interrogante que intentan resolver los investigadores.

Hasta el momento, el Cuerpo de Bomberos no ha determinado oficialmente la causa de la explosión.

Entre las primeras versiones que circularon tras el incidente se mencionó la posible explosión de un vehículo y una presunta fuga o acumulación de gas. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades.

Los peritos mantienen las investigaciones para establecer el punto de origen y las circunstancias que desencadenaron la explosión.

Por esta razón, no es posible atribuir todavía el hecho a una fuga de gas, a un vehículo o a algún procedimiento realizado en el sistema de gas del inmueble.

Explosión dejó graves daños materiales

La fuerza de la explosión provocó severos daños en el edificio y afectó varios apartamentos.

Tras la emergencia, el perímetro fue acordonado y se pidió a los propietarios que no ingresaran al inmueble mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes. También fueron solicitados refuerzos técnicos desde la ciudad de Panamá para efectuar una inspección estructural.

Las autoridades deberán determinar ahora tanto el origen de la explosión como las condiciones en que quedó la estructura.