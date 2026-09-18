Pagos a jubilados y pensionados: ¿Qué hago si no aparece el depósito?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) que cobran mediante acreditamiento bancario (ACH) tienen programado para este viernes 18 de septiembre de 2026 el segundo pago correspondiente al mes.

Así lo establece el calendario oficial de pagos de la institución para 2026. Pero ¿qué debe hacer un jubilado si llega la fecha y el depósito de la CSS no aparece en su cuenta bancaria ?

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Contenido de interés: Jubilados de la CSS cobran este viernes: revisa quiénes reciben el pago y cuándo entregan los cheques

¿Qué hacer si no aparece el pago de la CSS?

Lo primero es verificar que efectivamente corresponda la fecha de pago según la modalidad utilizada para cobrar la jubilación o pensión.

Jubilados de la CSS cobran este viernes: revisa quiénes reciben el pago y cuándo entregan los chequeshttps://t.co/23phikHmXc — Telemetro (@Telemetro) September 18, 2026

La CSS maneja calendarios diferentes para quienes reciben el dinero mediante ACH y quienes cobran mediante cheque. La institución mantiene publicados estos calendarios para jubilados y pensionados en su página web.

Si cobras por ACH y ya llegó la fecha establecida, estos son los pasos que puedes seguir:

Revisa nuevamente tu cuenta bancaria: verifica el saldo y los últimos movimientos de la cuenta donde habitualmente recibes la jubilación o pensión.

verifica el saldo y los últimos movimientos de la cuenta donde habitualmente recibes la jubilación o pensión. Consulta con tu banco: permite descartar algún inconveniente relacionado con la cuenta o con la visualización del movimiento.

permite descartar algún inconveniente relacionado con la cuenta o con la visualización del movimiento. Contacta a la CSS: la institución permite realizar consultas sobre pagos de jubilados y pensionados a través de su Centro de Contactos.

la institución permite realizar consultas sobre pagos de jubilados y pensionados a través de su Centro de Contactos. Reporta el retraso: si el pago sigue sin aparecer, puedes acudir a la CSS para recibir orientación sobre el reclamo correspondiente.

La propia CSS ha indicado que, cuando un jubilado o pensionado presenta un retraso en el depósito u otra eventualidad relacionada con el pago de su quincena, debe reportar la situación al Departamento de Pago de Pensiones, Jubilaciones y Otros Derechos.

¿Dónde llamar si no recibiste el pago?

Antes de desplazarte personalmente, también puedes comunicarte con el Centro de Contactos de la CSS marcando el 199.

Este servicio atiende de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., y entre sus servicios se encuentra específicamente la consulta de pagos a jubilados y pensionados.

¿Dónde está el Departamento de Pago de Pensiones?

Los jubilados deben tomar en cuenta un cambio importante si necesitan realizar el trámite presencialmente.

Desde septiembre de 2025, el Departamento de Pago de Pensiones, Jubilaciones y Otros Derechos forma parte de las dependencias trasladadas a la nueva sede de la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas, ubicada en el Centro Nacional Especializado en Salud y Seguridad de los Trabajadores “Dr. Francisco Díaz Mérida”, antiguo edificio Renta 5, en Calidonia.

Por ello, antes de acudir presencialmente es recomendable confirmar con la CSS dónde corresponde presentar el reclamo según el lugar de residencia del beneficiario.

¿Cuándo corresponde el pago de este viernes?

Según el calendario oficial de la CSS, el viernes 18 de septiembre corresponde al segundo pago del mes para los jubilados y pensionados que cobran mediante ACH.

Quienes reciben sus prestaciones mediante cheque deben consultar el calendario correspondiente a los centros de pago del área metropolitana y del interior.