Abono pa' ti: ¿quiénes pueden recibir los B/.3,000 para comprar vivienda?

Comprar una casa podría resultar un poco más accesible para quienes cumplan con los requisitos del nuevo programa Abono pa’ ti , que otorgará B/.3,000 para el abono inicial de una vivienda nueva en Panamá.

El beneficio forma parte del Plan Panamá pa’ ti y fue creado mediante el Decreto Ejecutivo N.° 35, promulgado el jueves 17 de septiembre. Será gestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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¿Quiénes pueden recibir los B/.3,000 de Abono pa’ ti?

$3,000 de Abono Pa’ Ti es una ayuda para que alcances tus sueños de la casa propia. Son 3,000 balboas que van directamente al préstamo de interés preferencial para nuevas viviendas, evitando así especulaciones con los recursos públicos. Esto generará más construcción y más… pic.twitter.com/RhecGWLkLs — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) September 18, 2026

El aporte está dirigido a personas que busquen adquirir una vivienda nueva para utilizarla como residencia principal, cuyo precio no supere los B/.80,000.

El beneficio es personal, intransferible y se concede una sola vez. Además, se trata de un aporte no reembolsable, por lo que el beneficiario no tendrá que devolver los B/.3,000.

Entre las condiciones para acceder al programa están:

Registrarse en la plataforma Panamá Conecta .

. Completar la solicitud correspondiente.

Contar con un préstamo hipotecario aprobado .

. Comprar una vivienda nueva .

. Que la propiedad sea destinada a vivienda principal .

. Que el precio de la vivienda no supere los B/.80,000 .

. No haber recibido anteriormente este aporte u otro beneficio equivalente.

Cumplir con los demás requisitos establecidos por el programa.

¿Entregarán los B/.3,000 directamente al beneficiario?

No. Este es uno de los puntos importantes para quienes estén interesados en solicitar el beneficio.

Los B/.3,000 no serán entregados en efectivo ni depositados en la cuenta del comprador.

El MEF desembolsará el aporte directamente al banco o entidad acreedora que tramite el financiamiento hipotecario, para que sea aplicado al abono inicial requerido para adquirir la vivienda.

De esta manera, los recursos quedan vinculados directamente a la compra de la propiedad.

¿Qué viviendas aplican para Abono pa’ ti?

El programa no cubre cualquier propiedad. La vivienda deberá ser nueva, tener un valor de hasta B/.80,000 y convertirse en la residencia principal del beneficiario.

Esto significa que una vivienda que supere ese precio no podrá acogerse al aporte de B/.3,000 bajo las condiciones establecidas para el programa.

¿Los B/.3,000 hay que devolverlos?

No. Se trata de un aporte no reembolsable, siempre que sea utilizado bajo las condiciones del programa.

También deberá tomarse en cuenta que la disponibilidad del beneficio estará sujeta a los recursos presupuestarios existentes. El MEF determinará en cada vigencia fiscal cuánto dinero podrá destinar al programa.

La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas para facilitar la adquisición de viviendas y dinamizar el sector construcción. El Gobierno había adelantado en julio que preparaba un mecanismo de apoyo para reducir el impacto del abono inicial en la compra de una casa.