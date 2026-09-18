IMHPA advierte sobre lluvias y tormentas: estas son las zonas bajo vigilancia

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá ( IMHPA ) prevé para este viernes 18 de septiembre de 2026 una jornada marcada por lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas en diferentes puntos del país.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, durante la tarde aumentará la inestabilidad debido al calentamiento diurno, favoreciendo la formación de aguaceros y tormentas eléctricas.

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Las precipitaciones de mayor intensidad se esperan principalmente en Coclé, la península de Azuero, Veraguas y Chiriquí, mientras que en otros sectores de la vertiente del Pacífico las lluvias tendrán una distribución más aislada.

Durante la madrugada también se pronosticaron lluvias con actividad eléctrica sobre el Golfo de Panamá y sectores marítimos del Pacífico Central, con posibilidad de desplazarse hacia zonas costeras de Panamá Este, Emberá-Wounaan y Sambú.

En el Caribe, se esperan lluvias aisladas que podrían aproximarse a sectores de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y Colón, especialmente hacia Costa Abajo.

Aviso de vigilancia por el IMHPA se mantiene hasta el domingo

El IMHPA mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas y vientos, válido hasta las 11:59 p.m. del domingo 20 de septiembre.

Para este viernes se espera un cielo entre parcialmente nublado y nublado, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 °C y 34 °C.

Otro factor a tomar en cuenta durante la jornada será la radiación ultravioleta. Los índices se mantendrán muy altos, particularmente en Costa Abajo de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.

En cuanto a las condiciones marítimas, el IMHPA prevé un escenario favorable tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.

El pronóstico de este viernes fue elaborado por el meteorólogo Abdiel Vásquez.