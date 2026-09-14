Fenómeno de El Niño podría adelantar la temporada seca en Panamá

El Fenómeno de El Niño podría hacer que la temporada seca llegue antes de lo esperado en Panamá. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el cambio podría comenzar a sentirse desde mediados de noviembre.

El IMHPA continuará vigilando el comportamiento de El Niño, un fenómeno que podría mantenerse hasta 2027 y que también representa un reto para los recursos hídricos del país.

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"El Niño supondrá un duro golpe para las comunidades, las economías y cadenas de suministro en todo el mundo", advierte la secretaria general de @WMO, Celeste Saulo.



"Unámonos y asegurémonos de no dejar a nadie atrás". https://t.co/n0by7Paopp pic.twitter.com/QnrUoT7YK7 — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 4, 2026

Características del Fenómeno del Niño

Se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas del Pacífico, lo que puede cambiar los patrones de lluvia y temperatura en distintas partes del mundo.

La situación también genera preocupación por el agua, ya que una menor cantidad de lluvias puede afectar los niveles de los ríos, los embalses y otras fuentes utilizadas para el consumo y diferentes actividades.

Finalmente, el comportamiento de El Niño seguirá bajo vigilancia de las autoridades y organismos meteorológicos, debido a que sus efectos pueden variar según la intensidad y duración del fenómeno.