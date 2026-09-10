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Advierten que el Fenómeno de El Niño afectará la generación de energía en las hidroeléctricas

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé una posible afectación en la generación de energía en las hidroeléctricas producto de El Fenómeno de El Niño, con una entrada anticipada de la temporada seca y una disminución drástica de las lluvias en el verano. La directora general, Luz Graciela de Calzadilla, señaló que se ha pronosticado que el evento dure hasta el mes de junio de 2027.