Panamá Cara a Cara -

Análisis sobre la crisis del agua, política, femicidios y descuentos a jubilados

En la edición de Debate Abierto de este domingo 30 de agosto conversamos sobre los femicidios y la violencia contra la mujer con Gilma De León de Fundagénero, José Luis Rodríguez, director de la película "Señales" y la protagonista Katia Semacaritt. Además, abordamos temas de política con la exdiputada Ana Matilde Gómez. Por su parte, Jorge Luis Quijano, exadministrador del Canal de Panamá, habla de los retos del Canal y sobre la crisis del agua y el Fenómeno de El Niño con Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno y Berta Olmedo, subdirectora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). Por último, conversamos sobre la nueva Ley de descuentos a jubilados con Leitza Cruz Padilla, vocera de los propietarios de pequeñas farmacias, Guillermo Cortés, del Movimiento Mundos y el diputado proponente de la iniciativa, Javier Sucre.