MiAmbiente multa con B/.7,550 a cada conductor por arrojar y quemar basura en Juan Díaz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) sancionó con B/.7,550.00 a cada uno de los responsables de dos vehículos detectados durante un operativo de vigilancia ambiental en el sector de Astillero de Juan Díaz.
Retienen dos vehículos en Juan Díaz
El operativo se realizó luego de que las autoridades recibieran denuncias relacionadas con la disposición y quema de residuos sólidos en el sector. Durante el recorrido de vigilancia y control ambiental, los funcionarios identificaron dos vehículos vinculados con estas actividades.
Con apoyo de la Policía Ambiental de la Policía Nacional, las autoridades procedieron a la retención de ambos vehículos, que fueron trasladados para su custodia.
¿De cuánto fue la multa?
MiAmbiente informó que se aplicó una sanción directa de:
- B/.7,550.00 a cada responsable
- En total, las dos sanciones representan B/.15,100.00.
La medida forma parte de las acciones de vigilancia y control para evitar actividades que afecten los ecosistemas y, particularmente, las áreas de manglar.
MiAmbiente mantiene vigilancia ambiental
La entidad indicó que continuará dando seguimiento a las denuncias relacionadas con la disposición irregular de residuos y otras actividades que puedan ocasionar daños ambientales.
El operativo en Astillero de Juan Díaz también contó con la participación de unidades de la Policía Ambiental, como parte de las acciones conjuntas de control.