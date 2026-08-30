Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2026 - 12:21

MiAmbiente multa con B/.7,550 a cada conductor por arrojar y quemar basura en Juan Díaz

MiAmbiente sancionó con B/.7,550 a cada uno de dos responsables por arrojar y quemar residuos ilegalmente en un área de manglar en Juan Díaz.

MiAmbiente multa con B/.7

MiAmbiente multa con B/.7,550 a cada conductor por arrojar 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) sancionó con B/.7,550.00 a cada uno de los responsables de dos vehículos detectados durante un operativo de vigilancia ambiental en el sector de Astillero de Juan Díaz.

De acuerdo con la entidad, los conductores fueron sorprendidos presuntamente involucrados en la disposición y quema no autorizada de residuos sólidos dentro de un área de manglar.

Retienen dos vehículos en Juan Díaz

El operativo se realizó luego de que las autoridades recibieran denuncias relacionadas con la disposición y quema de residuos sólidos en el sector. Durante el recorrido de vigilancia y control ambiental, los funcionarios identificaron dos vehículos vinculados con estas actividades.

Con apoyo de la Policía Ambiental de la Policía Nacional, las autoridades procedieron a la retención de ambos vehículos, que fueron trasladados para su custodia.

¿De cuánto fue la multa?

MiAmbiente informó que se aplicó una sanción directa de:

  • B/.7,550.00 a cada responsable
  • En total, las dos sanciones representan B/.15,100.00.

La medida forma parte de las acciones de vigilancia y control para evitar actividades que afecten los ecosistemas y, particularmente, las áreas de manglar.

MiAmbiente mantiene vigilancia ambiental

La entidad indicó que continuará dando seguimiento a las denuncias relacionadas con la disposición irregular de residuos y otras actividades que puedan ocasionar daños ambientales.

El operativo en Astillero de Juan Díaz también contó con la participación de unidades de la Policía Ambiental, como parte de las acciones conjuntas de control.

En esta nota:
Seguir leyendo

Encuentran cría de ballena jorobada muerta en Cambutal: MiAmbiente no pudo determinar la causa

MiAmbiente analiza observaciones recibidas en la consulta pública sobre los manglares

MiAmbiente inspecciona 8 proyectos por descargas de aguas residuales que afectan la potabilizadora de La Chorrera

Recomendadas

Más Noticias