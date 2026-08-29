Caso de diplomas falsos: continúa audiencia de 23 aprehendidos vinculados al MEDUCA

Este sábado 29 de agosto continuó la audiencia de garantías a 23 personas aprehendidas por la presunta falsificación de diplomas para acceder a plazas de docentes en el Ministerio de Educación (MEDUCA).

La medida cautelar aún no ha sido impuesta debido a las intervenciones del Ministerio Público y de la defensa. La fiscalía sostiene que la investigación vincula a docentes y administrativos del MEDUCA en un esquema de captación para introducir información académica irregular en el sistema de nombramientos.

Por su parte, la defensa solicitó la no imputación de cargos al argumentar que las pesquisas de la fiscalía son incipientes y carecen de elementos de convicción suficientes para vincular a sus representados. Asimismo, los abogados defensores indicaron que los docentes lograron culminar sus estudios, a pesar del cierre de la universidad señalada en la investigación como la entidad donde se emitían los títulos.

De acuerdo con las investigaciones, los presuntos captadores realizaban estas maniobras en distintas regiones educativas del país.