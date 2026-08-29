La Policía Nacional informó que durante una diligencia de allanamiento realizada en el corregimiento de El Chorrillo, fue aprehendido un hombre de 25 años, a quien se le decomisó presunta droga, dinero en efectivo, una pesa digital y otros indicios.
Panamá Nacionales - 29 de agosto de 2026 - 17:59
Policía Nacional aprehendió a un hombre y decomisó presunta droga y dinero en El Chorrillo
La Policía Nacional informó que fue aprehendido un hombre de 25 años, a quien se le decomisó presunta droga en El Chorrillo.
En esta nota: