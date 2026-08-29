Panamá Nacionales -  29 de agosto de 2026 - 17:59

Policía Nacional aprehendió a un hombre y decomisó presunta droga y dinero en El Chorrillo

La Policía Nacional informó que fue aprehendido un hombre de 25 años, a quien se le decomisó presunta droga en El Chorrillo.

Policía Nacional aprehendió a un hombre y decomisó presunta droga y dinero en El Chorrillo
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional informó que durante una diligencia de allanamiento realizada en el corregimiento de El Chorrillo, fue aprehendido un hombre de 25 años, a quien se le decomisó presunta droga, dinero en efectivo, una pesa digital y otros indicios.

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