Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 15:39

Policía Nacional recupera vehículo con denuncia de hurto en estacionamiento de El Chorrillo

La Policía Nacional recuperó un vehículo que mantenía una denuncia de hurto durante acciones operativas en El Chorrillo.

Vehículo reportado por la Policía Nacional como hurtado en El Chorrillo

Vehículo reportado por la Policía Nacional como hurtado en El Chorrillo

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un vehículo que mantenía una denuncia por hurto fue recuperado durante acciones operativas realizadas por unidades de la Policía Nacional en el corregimiento de El Chorrillo.

Según informó la entidad, el automóvil fue ubicado en los estacionamientos de un edificio del sector.

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Vehículo reportado por la Policía Nacional como hurtado en El Chorrillo

Las autoridades realizaron las acciones correspondientes tras localizar el vehículo y mantienen las investigaciones relacionadas con este caso.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha brindado mayores detalles sobre posibles aprehensiones vinculadas a la recuperación del automóvil.

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