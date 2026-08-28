Policía Nacional recupera vehículo con denuncia de hurto en estacionamiento de El Chorrillo

Un vehículo que mantenía una denuncia por hurto fue recuperado durante acciones operativas realizadas por unidades de la Policía Nacional en el corregimiento de El Chorrillo.
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Vehículo reportado por la Policía Nacional como hurtado en El Chorrillo
Las autoridades realizaron las acciones correspondientes tras localizar el vehículo y mantienen las investigaciones relacionadas con este caso.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha brindado mayores detalles sobre posibles aprehensiones vinculadas a la recuperación del automóvil.