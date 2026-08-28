Cierre de vía en Parque Lefevre: Avenida Cincuentenario estará parcialmente cerrada hasta el lunes

Conozca las calles afectadas en Parque Lefevre por el cierre parcial

La Junta Comunal de Parque Lefevre informó a residentes y conductores sobre un cierre temporal y parcial de la Avenida Cincuentenario, en el sector de Panamá Viejo, durante este fin de semana.

La medida se aplicará desde el sábado 29 hasta el lunes 31 de agosto de 2026, a las 12:00 del mediodía, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores tomar previsiones y utilizar las rutas alternas disponibles.

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¿Qué tramo estará cerrado?

El cierre parcial comprende el tramo de la Avenida Cincuentenario, Panamá Viejo, entre las calles 5 y 9.

La restricción inicia desde la estatua de Morelos hasta la entrada de la rotonda.

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No obstante, la rotonda permanecerá despejada como retorno hacia la entrada de Costa del Este.

También estará habilitada la vía para salir hacia la avenida Ernesto T. Lefevre y Coco del Mar, a través de la calle 4 de Panamá Viejo.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Los conductores que necesiten desplazarse por el área podrán considerar las siguientes vías:

Avenida Ernesto T. Lefevre.

Avenida Santa Elena.

Vía España.

Corredor Sur.

La Junta Comunal pidió a los usuarios de las vías tomar las precauciones necesarias, planificar sus recorridos y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre los horarios y áreas afectadas.

Las autoridades agradecieron la comprensión y colaboración de los residentes y conductores mientras se desarrollan las actividades previstas en la comunidad.