Panamá Viejo Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 12:02

Cierre de vía en Parque Lefevre: Avenida Cincuentenario estará parcialmente cerrada hasta el lunes

Conozca las calles afectadas en Parque Lefevre por el cierre parcial en la Avenida Cincuentenario, Panamá Viejo, y las rutas alternas disponibles.

Conozca las calles afectadas en Parque Lefevre por el cierre parcial

Conozca las calles afectadas en Parque Lefevre por el cierre parcial

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La medida se aplicará desde el sábado 29 hasta el lunes 31 de agosto de 2026, a las 12:00 del mediodía, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores tomar previsiones y utilizar las rutas alternas disponibles.

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¿Qué tramo estará cerrado?

El cierre parcial comprende el tramo de la Avenida Cincuentenario, Panamá Viejo, entre las calles 5 y 9.

La restricción inicia desde la estatua de Morelos hasta la entrada de la rotonda.

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No obstante, la rotonda permanecerá despejada como retorno hacia la entrada de Costa del Este.

También estará habilitada la vía para salir hacia la avenida Ernesto T. Lefevre y Coco del Mar, a través de la calle 4 de Panamá Viejo.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Los conductores que necesiten desplazarse por el área podrán considerar las siguientes vías:

  • Avenida Ernesto T. Lefevre.
  • Avenida Santa Elena.
  • Vía España.
  • Corredor Sur.

La Junta Comunal pidió a los usuarios de las vías tomar las precauciones necesarias, planificar sus recorridos y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre los horarios y áreas afectadas.

Las autoridades agradecieron la comprensión y colaboración de los residentes y conductores mientras se desarrollan las actividades previstas en la comunidad.

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