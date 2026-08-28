Encuentran cría de ballena jorobada muerta en Cambutal: MiAmbiente no pudo determinar la causa

Una cría de ballena jorobada fue encontrada muerta y en avanzado estado de descomposición en el sector de Los Buzos, corregimiento de Cambutal, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.

El hallazgo fue reportado por residentes del área, quienes alertaron a las autoridades ambientales sobre la presencia del ejemplar en la zona costera.

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Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) acudió al sitio para realizar la evaluación correspondiente. Sin embargo, debido al avanzado estado de descomposición del animal, no fue posible determinar la causa de su muerte. Durante la inspección tampoco se evidenció la presencia de redes de pesca alrededor del ejemplar.

¿Qué hicieron con la ballena?

Los Santos | Residentes del sector de Los Buzos, corregimiento de Cambutal, distrito de Tonosí; localizaron una cría de ballena jorobada en avanzado estado de descomposición.



Nuestro personal atendió el reporte, sin embargo el estado del ejemplar impidió determinar la causa… pic.twitter.com/BUwN7Q7Hj2 — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) August 28, 2026

MiAmbiente informó que, siguiendo los protocolos establecidos y debido a que el ejemplar se encontraba en una zona costera concurrida, se procedió con su entierro.

La medida buscó evitar posibles riesgos sanitarios derivados del avanzado estado de descomposición del animal.

La entidad recordó la importancia de reportar este tipo de hallazgos para que puedan ser atendidos por el personal correspondiente y se puedan aplicar los protocolos establecidos para la fauna marina.