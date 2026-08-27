Jubilados y pensionados: Asamblea aprueba aumento de descuentos

Este jueves 27 de agosto fue aprobado en tercer debate el Proyecto de Ley 226, que modifica la legislación sobre beneficios para jubilados , pensionados y personas de la tercera edad. La iniciativa aumenta al 30 % el descuento aplicable en la compra de medicamentos.

Además, se incluye un descuento del 15 % en laboratorios privados, centros de imagenología y otros establecimientos de servicios de salud. Por su parte, el descuento en la tarifa de agua potable será del 30 %, siempre que el consumo mensual no supere los B/. 30.00. Este mismo porcentaje se aplicará al servicio de internet residencial, siempre que la tarifa del contrato no exceda los B/. 50.00.

El proyecto establece también nuevos descuentos en la compra de insumos de uso médico y personal, tales como pañales desechables, sillas de ruedas, muletas, bastones y andaderas.

Asimismo, la modificación al artículo 6 de la ley original establece que estos descuentos serán deducibles al 100 % como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, permitiendo a los contribuyentes compensar el impuesto correspondiente al período fiscal en que se generen.

Para convertirse en ley de la República, la propuesta deberá ser sancionada por el presidente de la República.