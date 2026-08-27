Presidente Mulino explica por qué los detenidos son trasladados a la isla Coiba

El presidente José Raúl Mulino explicó por qué son trasladados a la isla Coiba los detenidos de las distintas cárceles del país. Sus declaraciones se dieron durante una gira de trabajo en la región de Chepo, en la provincia de Panamá.

El mandatario afirmó que los reclusos remitidos a dicha sede tienen relación directa con el crimen organizado. “Todo el que está en Coiba tiene relación directa con el narcotráfico, y mucha, y seguiremos llevando a Coiba todo el que sea un problema en materia de narcotráfico", aseveró.

Asimismo, informó que la medida busca restringirles el acceso a celulares y a la señal de internet, herramientas que son utilizadas por los internos "propósitos de dirigir, planificar y organizar la venta, distribución y asesinatos para preservar sus imperios de negocios ilícitos".

“Todo el que está en Coiba tiene relación directa con el narcotráfico, y mucha, y seguiremos llevando a Coiba todo el que sea un problema en materia de narcotráfico para aislarlos de algo que es muy importante, el celular, la señal desde la cárcel para los propósitos de dirigir,… pic.twitter.com/dS4CbZG5Rl — Telemetro Reporta (@TReporta) August 27, 2026

Por otro lado, el martes 25 de agosto se confirmó el traslado del exalcalde del distrito de Colón, Alex Lee, y del representante del corregimiento de Barrio Norte, Javier Lynch, desde el centro penitenciario Nueva Esperanza hacia la isla Coiba.

Ambos cumplen dicha medida mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado.