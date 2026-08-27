Muere bebé de mujer embarazada asesinada en Caimitillo: Fiscalía confirma el fallecimiento

El bebé de una mujer embarazada que fue asesinada presuntamente por su expareja murió este jueves 27 de agosto, confirmó la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Metropolitana.

El pequeño permanecía en condición crítica en el Hospital del Niño, luego de que los médicos realizaran una cesárea de emergencia para lograr extraerlo tras el ataque contra su madre.

La mujer, de 29 años, fue víctima de un ataque con arma de fuego ocurrido el martes 25 de agosto en Caimitillo. Tras resultar gravemente herida, los médicos intervinieron para intentar salvar la vida del bebé. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, las autoridades confirmaron este jueves el fallecimiento del menor.

Hombre permanece detenido provisionalmente

Por este caso, una juez de garantías ordenó el martes la detención provisional del hombre señalado como presunto responsable del ataque y le imputó cargos por homicidio doloso agravado y tentativa, de acuerdo con la información suministrada sobre la audiencia.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Metropolitana. Con la muerte del bebé, las autoridades deberán determinar las consecuencias jurídicas correspondientes dentro del proceso y los nuevos cargos que, de ser procedentes, podrían ser formulados contra el imputado.

Fiscalía confirma muerte del bebé

La Procuraduría General de la Nación confirmó el fallecimiento del pequeño, quien había permanecido hospitalizado desde el ataque contra su madre. El caso ha causado conmoción debido a que la víctima se encontraba embarazada al momento de ser atacada.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.