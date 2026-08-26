Panamá presenta su nueva marca país bajo el lema "Anfitrión del mundo"

Panamá presentó este miércoles 26 de agosto su marca país, estrategia mediante la cual proyectará al mundo su identidad y fortalezas bajo el lema "Anfitrión del mundo".

La iniciativa busca afianzar la reputación internacional del país, potenciar las exportaciones, atraer inversión extranjera, impulsar el turismo y promover el intercambio comercial y cultural.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un llamado a mantener la marca país alejada de intereses políticos y a brindarle el tiempo, la consistencia y la continuidad necesarios para su posicionamiento internacional. Para garantizar este objetivo, el mandatario anunció que el proyecto será sometido a consideración de la Asamblea Nacional.