Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2026 - 16:11

Panamá presenta su nueva marca país bajo el lema "Anfitrión del mundo"

La iniciativa busca afianzar la reputación internacional de Panamá, potenciar las exportaciones, atraer inversión extranjera e impulsar el turismo.

Panamá presenta su nueva marca país.

Panamá presenta su nueva marca país.

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Ana Canto
Por Ana Canto

Panamá presentó este miércoles 26 de agosto su marca país, estrategia mediante la cual proyectará al mundo su identidad y fortalezas bajo el lema "Anfitrión del mundo".

La iniciativa busca afianzar la reputación internacional del país, potenciar las exportaciones, atraer inversión extranjera, impulsar el turismo y promover el intercambio comercial y cultural.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un llamado a mantener la marca país alejada de intereses políticos y a brindarle el tiempo, la consistencia y la continuidad necesarios para su posicionamiento internacional. Para garantizar este objetivo, el mandatario anunció que el proyecto será sometido a consideración de la Asamblea Nacional.

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