El Niño pone a Panamá en alerta: Gobierno declara estado de emergencia nacional hasta junio de 2027

El Consejo de Gabinete declaró el estado de emergencia nacional en Panamá debido al comportamiento climático asociado al fenómeno de El Niño, ante el riesgo de inundaciones, deslizamientos, sequías y afectaciones a los recursos hídricos, la generación de energía y las operaciones del Canal de Panamá.

La medida quedó establecida mediante la Resolución de Gabinete N.° 102-26 , que autoriza acciones preventivas, de mitigación y de respuesta inmediata para fortalecer la capacidad operativa de las instituciones públicas y garantizar atención oportuna a la población y sus bienes.

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El Niño podría provocar lluvias extremas y sequía

La declaratoria responde a los distintos escenarios que podría generar el fenómeno climático en el territorio nacional. Mientras algunas zonas enfrentan lluvias por encima de lo habitual y riesgo de inundaciones, otras regiones podrían registrar un importante déficit de precipitaciones.

Consejo de Gabinete aprueba declaración de Estado de Emergencia por Fenómeno de El Niño.



La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, señaló que esta medida "nace de la necesidad de estar preparados para lo que puede venir con el fenómeno de El Niño", tanto por inundaciones como… pic.twitter.com/LRR6gyKVrC — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2026

De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la mayor intensidad del fenómeno en varias regiones se prevé entre octubre y diciembre de 2026, así como durante enero, febrero y marzo de 2027.

Los efectos podrían extenderse hasta mayo de 2027, acompañados de altas temperaturas que representarían riesgos para la población, el sector agropecuario y los recursos hídricos.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que la declaratoria busca anticiparse a los diferentes escenarios que pueda producir El Niño en Panamá, tanto en las zonas donde podrían registrarse lluvias superiores al promedio como en aquellas donde las precipitaciones sean insuficientes.

Hay 11 cuencas en situación de “estrés hídrico”

Uno de los principales focos de preocupación está relacionado con la disponibilidad de agua. La directora del IMHPA, Luz Graciela de Calzadilla, informó que actualmente existen 11 cuencas hidrográficas en situación de “estrés hídrico”, debido a los bajos niveles de sus ríos.

Esta condición puede complicar el funcionamiento de plantas potabilizadoras y la generación de energía hidroeléctrica.

"El Niño, como bien señala la ministra, está en una categoría de muy fuerte y ha evolucionado muy rápido. Entonces, supone que en octubre, noviembre y diciembre alcanza el pico de las temperaturas en el Pacífico Ecuatorial, eso hace que tengamos la entrada anticipada de la… pic.twitter.com/M57Re2Hnox — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2026

Las autoridades también advierten que una reducción de los niveles de agua en lagos y embalses, entre ellos Bayano, podría tener repercusiones sobre la generación energética y la disponibilidad de agua necesaria para las operaciones del Canal de Panamá.

Bocas del Toro enfrenta otro escenario

Mientras varias regiones se preparan para un período de menor precipitación, Bocas del Toro registra actualmente alrededor de 25% más lluvias de lo habitual para esta época, según la información suministrada por las autoridades.

El exceso de precipitaciones aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos, particularmente en sectores vulnerables.

Los datos oficiales indican que 15,643 personas han sido afectadas por inundaciones desde enero de 2026, con más del 70% de los casos concentrados en Bocas del Toro y Colón. También se registran afectaciones en las comarcas Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di.

Por separado, el director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, señaló que las afectaciones atribuidas al fenómeno de El Niño entre enero y agosto alcanzan a 15,453 personas, cifra que corresponde a otro registro citado durante la presentación de la declaratoria.

Emergencia permitirá agilizar contrataciones

"La emergencia no espera, nosotros necesitamos tener la capacidad de actuar con la premura necesaria para poder dar pronta respuesta a esas poblaciones que en un momento van a verse afectados, impactados incluso. Tenemos que prepararnos entendiendo que el Fenómeno de El Niño… pic.twitter.com/utyh4hm3s9 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2026

La resolución autoriza al Ministerio de la Presidencia a coordinar con las entidades solicitantes y el Ministerio de Economía y Finanzas las acciones necesarias para ejecutar las medidas contempladas.

Asimismo, permite realizar las contrataciones requeridas mediante el procedimiento especial de adquisiciones por estado de emergencia nacional.

Esta autorización tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027.

El documento también faculta al Ministerio de Gobierno, a través de Sinaproc, a coordinar la recepción y aceptación de contribuciones de organismos humanitarios nacionales e internacionales que deseen apoyar la atención de las personas afectadas.

Gobierno deberá informar sobre los gastos

La resolución establece además un mecanismo de seguimiento para las compras que se realicen bajo el estado de emergencia.

Los ministerios y entidades que efectúen adquisiciones de bienes y servicios deberán presentar ante el Consejo de Gabinete un informe escrito que detalle:

El nombre del contratista.

El objeto del gasto.

El monto contratado.

Estos informes deberán ser publicados en el sistema electrónico de contrataciones públicas PanamáCompra.

Daños también alcanzan la red vial

"El Gobierno Nacional desde el primer estado de emergencia que se decretó en el año 2024 ha venido haciendo intervenciones a nivel nacional en esos puntos críticos y el resultado lo hemos visto por ejemplo un punto que nos pudo haber dado algún tipo de incidencia fue en el área… pic.twitter.com/ebyAYS2d0i — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2026

El comportamiento climático también ha provocado daños en la infraestructura vial del país.

Edwin Lewis, director de Estudio y Diseño del Ministerio de Obras Públicas (MOP), indicó que las principales afectaciones se concentran en Bocas del Toro, Colón y Coclé.

Entre los daños identificados se encuentran problemas de socavación en las bases de al menos 10 puentes.

“Ya el MOP tiene un plan preparado para atender todos estos puntos”, señaló Lewis. “Ya el MOP tiene un plan preparado para atender todos estos puntos”, señaló Lewis.

La declaratoria de emergencia nacional busca, de esta manera, preparar al país para un período en el que podrían coexistir escenarios aparentemente opuestos: inundaciones y deslizamientos en zonas con lluvias excesivas, y sequía y estrés hídrico en regiones con déficit de precipitaciones.