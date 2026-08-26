Tarifa de luz en Panamá: Gobierno aprueba fondos para evitar aumento en las facturas

Los clientes de electricidad con un consumo inferior a 300 kilovatios hora (kWh) no enfrentarán un incremento en sus facturas como consecuencia de los ajustes que contempla el esquema de estabilización tarifaria , luego de que el Consejo de Ministros aprobara nuevos aportes estatales.

Mediante las Resoluciones de Gabinete N.° 92-26 y N.° 93-26 , el Gobierno autorizó aportes por un total de B/.65,794,053.63 destinados al Fondo Tarifario de Occidente (FTO) y al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

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¿Cuánto dinero aportará el Gobierno?

Los recursos aprobados se distribuyen de la siguiente manera:

B/.21,952,409.81 para el Fondo Tarifario de Occidente (FTO) .

para el . B/.43,841,643.82 para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

Estos fondos permitirán compensar a las empresas distribuidoras por los descuentos aplicados durante el primer semestre de 2026 a los clientes de tarifa de baja tensión simple (BTS).

¿Quiénes se benefician de la estabilización de la tarifa eléctrica?

La medida está dirigida a las familias y clientes residenciales con un consumo inferior a 300 kWh, con el propósito de evitar que los costos se traduzcan en un aumento de sus facturas mensuales.

Los recursos están vinculados a las empresas distribuidoras:

ENSA (Elektra Noreste, S.A.)

EDEMET (Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A.)

EDECHI (Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.)

El objetivo es que el beneficio de la estabilización sea trasladado directamente a los consumidores finales.

¿Qué regiones cubre el Fondo Tarifario de Occidente?

El Fondo Tarifario de Occidente (FTO) beneficia a clientes de sectores de la provincia de Bocas del Toro, entre ellos:

Almirante.

Guabito.

Las Tablas.

Changuinola.

Áreas circunvecinas.

Según la información oficial suministrada, el FTO beneficia a aproximadamente 183 mil clientes, equivalentes al 99% de los clientes de Chiriquí y Bocas del Toro.

¿Qué pasará con los fondos aprobados?

Las resoluciones autorizan al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar las gestiones necesarias para transferir, de manera total o parcial, los recursos a ETESA, que actúa como fiduciario del Fondo de Estabilización Tarifaria y del Fondo Tarifario de Occidente.

Con esta medida, el Gobierno busca mantener la estabilidad de las facturas eléctricas de los clientes de bajo consumo y evitar que los ajustes correspondientes al primer semestre de 2026 sean trasladados directamente a estos consumidores.