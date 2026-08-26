Tarifa de luz en Panamá: Gobierno aprueba fondos para evitar aumento en las facturas

Los clientes de electricidad con un consumo inferior a 300 kilovatios hora (kWh) no enfrentarán un incremento en sus facturas como consecuencia de los ajustes que contempla el esquema de estabilización tarifaria, luego de que el Consejo de Ministros aprobara nuevos aportes estatales.
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¿Cuánto dinero aportará el Gobierno?
Los recursos aprobados se distribuyen de la siguiente manera:
- B/.21,952,409.81 para el Fondo Tarifario de Occidente (FTO).
- B/.43,841,643.82 para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).
Estos fondos permitirán compensar a las empresas distribuidoras por los descuentos aplicados durante el primer semestre de 2026 a los clientes de tarifa de baja tensión simple (BTS).
¿Quiénes se benefician de la estabilización de la tarifa eléctrica?
La medida está dirigida a las familias y clientes residenciales con un consumo inferior a 300 kWh, con el propósito de evitar que los costos se traduzcan en un aumento de sus facturas mensuales.
Los recursos están vinculados a las empresas distribuidoras:
- ENSA (Elektra Noreste, S.A.)
- EDEMET (Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A.)
- EDECHI (Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.)
El objetivo es que el beneficio de la estabilización sea trasladado directamente a los consumidores finales.
¿Qué regiones cubre el Fondo Tarifario de Occidente?
El Fondo Tarifario de Occidente (FTO) beneficia a clientes de sectores de la provincia de Bocas del Toro, entre ellos:
- Almirante.
- Guabito.
- Las Tablas.
- Changuinola.
- Áreas circunvecinas.
Según la información oficial suministrada, el FTO beneficia a aproximadamente 183 mil clientes, equivalentes al 99% de los clientes de Chiriquí y Bocas del Toro.
¿Qué pasará con los fondos aprobados?
Las resoluciones autorizan al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar las gestiones necesarias para transferir, de manera total o parcial, los recursos a ETESA, que actúa como fiduciario del Fondo de Estabilización Tarifaria y del Fondo Tarifario de Occidente.
Con esta medida, el Gobierno busca mantener la estabilidad de las facturas eléctricas de los clientes de bajo consumo y evitar que los ajustes correspondientes al primer semestre de 2026 sean trasladados directamente a estos consumidores.