ANTAI recomienda destitución de 12 funcionarios de la UNACHI antes del cambio de rector

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ( ANTAI ) recomendó la destitución de varios funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), entre los que figuran vicerrectores y directores de centros regionales, a pocos días de que se efectúe la transición de mando con el nuevo rector, Absel Navarro.

Dentro de la lista de funcionarios figura una de las nuevas vicerrectoras designadas. Al respecto, el rector electo informó que, una vez culminen los procesos correspondientes, la rectoría tomará una decisión con base en lo establecido en la ley y con respeto al organismo universitario.

La ANTAI mantiene investigaciones en la UNACHII, donde anteriormente había recomendado la destitución de por lo menos 15 funcionarios. En esta ocasión, sugiere la salida de otros 12 colaboradores.

La medida recomendada por la entidad aplica a los cargos administrativos de los señalados, pero no a sus condiciones de profesores titulares.

Por el momento, se inicia el periodo para presentar recursos de reconsideración y otras acciones legales, previo a la decisión final que adopte la nueva administración.