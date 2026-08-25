Pago a jubilados y pensionados: CSS anuncia depósito y entrega de cheques la próxima semana

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen fecha para recibir el pago correspondiente a septiembre de 2026.

De acuerdo con el calendario publicado por la CSS, tanto los beneficiarios que reciben su pago mediante ACH como quienes cobran mediante cheque tienen programado el pago para el viernes 4 de septiembre de 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Jubilados y pensionados podrían tener nuevos descuentos: esto propone el Proyecto de Ley 226

¿Cuándo pagará la CSS a jubilados y pensionados?

El calendario de septiembre establece una única fecha para ambas modalidades de pago:

Si recibe mediante ACH:

Viernes 4 de septiembre de 2026.

Si recibe mediante cheque:

Viernes 4 de septiembre de 2026.

Esto permite a los beneficiarios conocer con anticipación cuándo está programado su pago y organizar sus compromisos financieros.

@Nono

¿Qué ocurre con el Proyecto de Ley 491?

Mientras la CSS mantiene su calendario de pagos, en la Asamblea Nacional también avanza la discusión de iniciativas relacionadas con las pensiones.

Una mesa técnica inició el análisis del Proyecto de Ley 491, que plantea equiparar las pensiones de jubilados y pensionados inferiores a B/.600 mediante la creación de un fondo especial. En el análisis participan diferentes organizaciones y representantes de la CSS.

El proyecto ya había sido discutido en el pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, se emitió una resolución para ampliar el debate mediante la mesa técnica y permitir la participación de los sectores involucrados.