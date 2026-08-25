Panamá Norte Nacionales -  25 de agosto de 2026 - 08:16

Embarazada muere tras recibir un disparo en Caimitillo; médicos realizan cesárea de emergencia

Una mujer embarazada murió tras recibir un disparo en Caimitillo. Médicos realizaron una cesárea de emergencia y el bebé permanece en estado delicado.

Mujer embarazada murió tras recibir un disparo en Caimitillo

Mujer embarazada murió tras recibir un disparo en Caimitillo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una mujer en avanzado estado de gestación murió luego de recibir un impacto de bala en el sector de Caimitillo, en la provincia de Panamá.

Tras el hecho, los médicos realizaron una cesárea de emergencia con el objetivo de salvar al bebé, quien permanece en estado delicado, según la información conocida hasta el momento. Las circunstancias en las que ocurrió el ataque son investigadas por las autoridades.

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Fiscalía investiga lo ocurrido en Caimitillo

Yaravi Almanza, psicóloga del Ministerio de la Mujer, explicó que, de acuerdo con la información preliminar que manejan, la pareja de la víctima se encontraba en la residencia al momento del hecho.

“Tenemos conocimiento de que su pareja estaba en casa con ella, fue otra tercera persona involucrada en la situación”, manifestó Almanza. “Tenemos conocimiento de que su pareja estaba en casa con ella, fue otra tercera persona involucrada en la situación”, manifestó Almanza.

La funcionaria agregó que las autoridades están a la espera de que la Fiscalía avance en las investigaciones y pueda determinar con precisión qué ocurrió.

“Hasta el momento estamos precisamente esperando que la Fiscalía en el ámbito de las investigaciones pueda corroborar qué es lo que ha sucedido en este hecho”, señaló. “Hasta el momento estamos precisamente esperando que la Fiscalía en el ámbito de las investigaciones pueda corroborar qué es lo que ha sucedido en este hecho”, señaló.

Bebé permanece bajo atención médica

Tras la intervención de los médicos, el bebé logró nacer mediante una cesárea de emergencia y permanece bajo atención médica debido a su condición delicada.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando elementos que permitan esclarecer cómo ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Por tratarse de una investigación en curso, no se ha establecido públicamente la responsabilidad de ninguna persona por este hecho.

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