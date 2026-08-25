Embarazada muere tras recibir un disparo en Caimitillo; médicos realizan cesárea de emergencia

Una mujer en avanzado estado de gestación murió luego de recibir un impacto de bala en el sector de Caimitillo, en la provincia de Panamá.
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Fiscalía investiga lo ocurrido en Caimitillo
Yaravi Almanza, psicóloga del Ministerio de la Mujer, explicó que, de acuerdo con la información preliminar que manejan, la pareja de la víctima se encontraba en la residencia al momento del hecho.
La funcionaria agregó que las autoridades están a la espera de que la Fiscalía avance en las investigaciones y pueda determinar con precisión qué ocurrió.
Bebé permanece bajo atención médica
Tras la intervención de los médicos, el bebé logró nacer mediante una cesárea de emergencia y permanece bajo atención médica debido a su condición delicada.
Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando elementos que permitan esclarecer cómo ocurrió el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.
Por tratarse de una investigación en curso, no se ha establecido públicamente la responsabilidad de ninguna persona por este hecho.