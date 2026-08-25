Mujer llevaba $8 mil en efectivo cuando fue víctima de robo en Santiago: cámaras captaron el momento

Cámara captó el momento en que una mujer fue despojada de B/.8,000

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que una mujer fue despojada de una bolsa que contenía B/.8,000 en efectivo , en un hecho ocurrido en Santiago, provincia de Veraguas.

De acuerdo con la Policía Nacional , el dinero pertenecía a una cooperativa y la colaboradora se dirigía a realizar un depósito bancario cuando ocurrió el hecho, registrado en la Calle Tercera de Santiago.

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Tras recibir la alerta, unidades de la Policía Motorizada Lince activaron un operativo para ubicar al presunto responsable.

Policía aprehende al sospechoso

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que un hombre despoja la bolsa de una dama con 8 mil dólares, en la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas.

La @policiadepanama informó que logró aprehender al sospechoso. pic.twitter.com/mCGbD4dHcF — Telemetro Reporta (@TReporta) August 24, 2026

La alerta fue generada mediante el programa Comercios Vigilantes, lo que permitió coordinar una rápida respuesta policial.

El sospechoso fue ubicado en los predios de la Avenida Sur, aproximadamente a 1.5 kilómetros del lugar donde habría ocurrido el hecho, según información difundida por las autoridades.

Durante la intervención, los agentes lograron recuperar los B/.8,000, que presuntamente se encontraban escondidos.

El hombre fue aprehendido y quedó a órdenes de las autoridades competentes, junto con los indicios recuperados, para continuar con las diligencias correspondientes.

Policía pide precaución al movilizar dinero

La Policía Nacional destacó la importancia de la comunicación entre los ciudadanos y los estamentos de seguridad para responder oportunamente ante este tipo de situaciones.

Las autoridades también recomendaron mantener precaución al trasladar grandes cantidades de dinero en efectivo, identificar posibles zonas de riesgo y adoptar medidas de seguridad para reducir la posibilidad de convertirse en víctima de un delito.