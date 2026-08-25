Póliza de seguro impresa: ATTT avanza hacia su eliminación con verificación electrónica

Eliminación de la póliza de seguro impresa - ATTT

Los conductores en Panamá podrían dejar de llevar en el futuro la póliza de seguro impresa dentro de sus vehículos, como parte de una iniciativa de modernización impulsada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP).

Ambas instituciones suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional que permitirá establecer mecanismos para la verificación electrónica y en tiempo real de las pólizas de los vehículos.

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Contenido de interés: ATTT avanza hacia la eliminación de la póliza de seguro impresa en los vehículos

La iniciativa busca facilitar la fiscalización en las calles y agilizar la comprobación de la vigencia del Seguro Obligatorio Básico de Accidentes de Tránsito (SOAT).

¿Qué propone la ATTT con la póliza del vehículo?

El convenio establece el marco operativo para desarrollar una plataforma de consulta electrónica y automatizada que permita a las autoridades comprobar la vigencia del SOAT y del seguro de responsabilidad civil.

Esto significa que, en lugar de depender exclusivamente de la presentación de un documento físico, la información de la póliza podría ser consultada directamente mediante sistemas electrónicos.

No obstante, es importante aclarar que la póliza impresa no desaparece de inmediato.

De acuerdo con el alcance del convenio, el objetivo es sentar las bases tecnológicas para que en el futuro los conductores puedan llevar la información de su seguro de manera digital y ya no sea necesario portar la póliza física en el vehículo.

Verificación del seguro en tiempo real

La alianza entre la ATTT y la SSRP contempla mecanismos de intercambio automatizado de información bajo protocolos de seguridad.

Con este sistema, las autoridades podrán consultar en tiempo real si un vehículo cuenta con el SOAT vigente y verificar también información relacionada con el seguro de responsabilidad civil.

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La medida busca hacer más eficiente la fiscalización vehicular y reducir los trámites asociados con la comprobación de los seguros.

ATTT busca reducir las muertes por accidentes de tránsito

Durante la firma del convenio, el director general de la ATTT, Nicolás Brea Kavasila, destacó que la modernización tecnológica forma parte de las estrategias de prevención de accidentes de tránsito.

La entidad plantea como meta alcanzar “cero muertes por accidentes de tránsito”, por lo que considera necesario combinar la fiscalización en carretera con educación vial, prevención y el apoyo de las compañías aseguradoras.

La cooperación también permitirá desarrollar estudios estadísticos y analizar información relacionada con la siniestralidad vial.

¿Qué otros cambios contempla el convenio?

Además de la consulta electrónica de las pólizas, la ATTT y la SSRP prevén trabajar en:

Intercambio automatizado de información.

Análisis de datos sobre accidentes de tránsito.

Elaboración de indicadores de riesgo.

Identificación de factores relacionados con la siniestralidad vial.

Campañas de educación y prevención.

Desarrollo de controles preventivos más efectivos.

El superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, Luis Enrique Bandera, señaló que el acuerdo representa un paso hacia la modernización del Estado y adelantó que permitirá avanzar hacia un escenario en el que las pólizas puedan llevarse de forma digital.

¿Entonces ya puede dejar la póliza impresa en casa?

No todavía.

El convenio firmado por la ATTT y la SSRP establece las bases para implementar la verificación electrónica de los seguros, pero la eliminación de la póliza física se plantea como un objetivo futuro.

Por ahora, los conductores deben cumplir con las disposiciones vigentes relacionadas con la documentación y los seguros obligatorios. El cambio definitivo dependerá de la implementación del sistema electrónico y de las disposiciones que establezcan las autoridades correspondientes.

La iniciativa representa, por tanto, un paso hacia una fiscalización vehicular más digital en Panamá, en la que los agentes puedan comprobar directamente la vigencia del seguro sin depender del documento físico.