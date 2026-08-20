ATTT implementará semáforos con inteligencia artificial en 16 intersecciones de Panamá

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que desarrolla un proyecto para implementar un sistema de semaforización basado en inteligencia artificial (IA).
Una vez implementado el sistema, el funcionamiento de la red semafórica seguirá estas pautas operativas:
- Regulación dinámica: Los tiempos de luz verde se ajustarán según la saturación de carriles detectada por los sensores, lo que eliminará los tiempos muertos característicos de las fases fijas.
- Prevención de congestión: El sistema identificará la acumulación de vehículos antes de que alcancen el punto crítico y redistribuirá el tiempo de paso para evitar bloqueos en las vías contiguas.
- Escalabilidad del modelo: Los resultados obtenidos en esta fase piloto servirán como referencia técnica para replicar el sistema en otras avenidas prioritarias del país.