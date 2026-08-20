Panamá Nacionales -  20 de agosto de 2026 - 12:29

ATTT implementará semáforos con inteligencia artificial en 16 intersecciones de Panamá

La ATTT informó que el proyecto prevé transformar 16 intersecciones de alto flujo vehicular en la ciudad de Panamá.

ATTT implementará semáforos con inteligencia artificial.

ATTT implementará semáforos con inteligencia artificial.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que desarrolla un proyecto para implementar un sistema de semaforización basado en inteligencia artificial (IA).

El director general de la ATTT, Nicolás Brea, explicó que la iniciativa busca emplear esta tecnología para controlar el ciclo de los semáforos en función del tráfico en tiempo real, con lo que la entidad se desvinculará de la red actual de fases fijas. El proyecto prevé transformar 16 intersecciones de alto flujo vehicular en la ciudad de Panamá, lo que constituirá el paso inicial de una transición estratégica hacia un modelo de gestión vial adaptativo que se extenderá posteriormente al resto del país.

Una vez implementado el sistema, el funcionamiento de la red semafórica seguirá estas pautas operativas:

  • Regulación dinámica: Los tiempos de luz verde se ajustarán según la saturación de carriles detectada por los sensores, lo que eliminará los tiempos muertos característicos de las fases fijas.
  • Prevención de congestión: El sistema identificará la acumulación de vehículos antes de que alcancen el punto crítico y redistribuirá el tiempo de paso para evitar bloqueos en las vías contiguas.
  • Escalabilidad del modelo: Los resultados obtenidos en esta fase piloto servirán como referencia técnica para replicar el sistema en otras avenidas prioritarias del país.

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