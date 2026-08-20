ATTT implementará semáforos con inteligencia artificial en 16 intersecciones de Panamá

El director general de la ATTT, Nicolás Brea, explicó que la iniciativa busca emplear esta tecnología para controlar el ciclo de los semáforos en función del tráfico en tiempo real, con lo que la entidad se desvinculará de la red actual de fases fijas. El proyecto prevé transformar 16 intersecciones de alto flujo vehicular en la ciudad de Panamá, lo que constituirá el paso inicial de una transición estratégica hacia un modelo de gestión vial adaptativo que se extenderá posteriormente al resto del país.