PASE-U en Panamá Oeste: IFARHU anuncia cuándo entregará las tarjetas en Arraiján

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en coordinación con la Caja de Ahorros, continuará desde el lunes 24 de agosto de 2026 con la entrega de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en Panamá Oeste.

De acuerdo con el cronograma anunciado por la institución, la jornada comenzará en el distrito de Arraiján, donde se distribuirán 34,056 tarjetas para beneficiar a 49,203 estudiantes. La entrega se realizará desde el 24 hasta el 29 de agosto.

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¿Dónde entregarán las tarjetas del PASE-U en Arraiján?

Para el distrito de Arraiján, el IFARHU estableció un cronograma, puedes ingresar en: Agencia Regional de Arraiján

A partir del 24 de agosto, el IFARHU tiene previsto distribuir un total de 43,519 tarjetas, con las cuales se facilitará el cobro del beneficio a 64,387 estudiantes. La jornada representa una inversión aproximada de B/.6.9 millones.

La entrega de las tarjetas forma parte del proceso establecido para facilitar a los beneficiarios el cobro del PASE-U mediante este mecanismo.

¿Qué deben hacer los acudientes?

Los acudientes deben mantenerse atentos al cronograma publicado por el IFARHU y verificar previamente el lugar, fecha y horario que les corresponda.

Es importante consultar únicamente los canales oficiales de la institución para evitar confusiones sobre los puntos de entrega.