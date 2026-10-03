Retiro de placas en Panamá: horario especial este sábado 3 y domingo 4 de octubre

La Alcaldía de Panamá extenderá este fin de semana el horario para el retiro de placas vehiculares en el Centro de Atención al Contribuyente ubicado en el parque Francisco Arias Paredes, en Calidonia. La medida estará vigente este sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026 para facilitar la atención de los propietarios.

Horario para retirar placas este fin de semana

El sábado 3 de octubre, la atención para retirar placas será de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., mientras que el domingo 4 se atenderá de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La Alcaldía informó que 309,098 placas permanecen en los depósitos del Centro de Atención al Contribuyente de Calidonia y recomendó verificar previamente el estatus del vehículo en su plataforma oficial.

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Paralelamente, la Alcaldía mantiene un puesto en el Panamá Motor Show 2026, que se desarrolla en el Panamá Convention Center, en Amador. En el stand 203 se podrán realizar traspasos de vehículos, pagos de placas, arreglos de pago y consultas de saldo y de placas. Este sábado 3 atenderá de 12:00 p. m. a 9:00 p. m. y el domingo 4, de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.

La exposición automotriz se realiza del 2 al 4 y del 7 al 11 de octubre. Para el segundo fin de semana, el stand municipal atenderá el sábado 10 de 12:00 p. m. a 9:00 p. m. y el domingo 11 de 12:00 p. m. a 7:00 p. m., según el calendario divulgado por el Municipio de Panamá.