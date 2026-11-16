La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó este lunes 16 de noviembre de 2026 que el salón de operaciones de la Policlínica Don Alejandro de la Guardia, Hijo, ubicada en Betania, presenta afectaciones en su sistema de climatización debido al hurto de tuberías de cobre de los equipos de aire acondicionado, situación que ha llevado a coordinar el traslado temporal del servicio quirúrgico.

Mediante un comunicado oficial, la institución explicó que ya se realizaron las evaluaciones técnicas para determinar el alcance de los daños. Asimismo, indicó que adelanta las gestiones correspondientes para atender la situación y que presentó las denuncias ante las autoridades competentes.

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¿Dónde se realizarán las cirugías de la Policlínica de Betania?

Para garantizar la continuidad de la atención médica, la CSS anunció que coordina el traslado temporal del servicio quirúrgico al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, mientras culminan los trabajos de reparación del sistema de climatización.

La entidad detalló que los pacientes con cirugías programadas están siendo contactados telefónicamente para informarles sobre las nuevas fechas y los lugares donde se realizarán sus procedimientos.

CSS habilita teléfonos para consultas de pacientes

Los asegurados y sus familiares que necesiten orientación sobre las cirugías programadas pueden comunicarse a los siguientes números:

503-1257

503-1244

La CSS reiteró que estas medidas buscan dar continuidad a los procedimientos quirúrgicos y garantizar la atención de los pacientes afectados por la situación.