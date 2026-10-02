Panamá Motor Show 2026: ¿Cómo hacer traspasos y pagar placas durante la feria?

Los asistentes al Panamá Motor Show 2026 podrán realizar traspasos de vehículos, pagar placas y gestionar arreglos de pago en el puesto habilitado por la Alcaldía de Panamá . La atención estará disponible en el stand 203 durante la exposición automotriz que se celebra en el Panamá Convention Center, en Amador.

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¿Qué trámites podrá realizar en el Panamá Motor Show?

La Alcaldía de Panamá informó que los contribuyentes podrán realizar los siguientes trámites y consultas:

Traspasos de vehículos.

Pago de placas.

Arreglos de pago.

Consultas de saldo.

Consultas de placas.

La presencia del municipio permitirá a los visitantes realizar trámites mientras recorren la exposición, evitando desplazamientos adicionales a otras oficinas.

¿Cuál es el horario para realizar los trámites?

El stand 203 de la Alcaldía de Panamá atenderá durante las fechas de la exposición en los siguientes horarios:

Viernes 2 y 9, miércoles 7 y jueves 8 de octubre: de 2:00 p. m. a 9:00 p. m.

Sábados 3 y 10 de octubre: de 12:00 p. m. a 9:00 p. m.

Domingos 4 y 11 de octubre: de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.

¿Dónde será el Panamá Motor Show 2026?

El Panamá Motor Show 2026 se desarrolla del 2 al 4 y del 7 al 11 de octubre en el Panamá Convention Center, ubicado en Amador.

La Alcaldía invitó a los contribuyentes que visiten la exposición a acercarse al stand 203 para aprovechar los servicios municipales disponibles durante el evento.