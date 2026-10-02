Panamá Motor Show 2026: ¿Cómo hacer traspasos y pagar placas durante la feria?

Los asistentes al Panamá Motor Show 2026 podrán realizar traspasos de vehículos, pagar placas y gestionar arreglos de pago en el puesto habilitado por la Alcaldía de Panamá. La atención estará disponible en el stand 203 durante la exposición automotriz que se celebra en el Panamá Convention Center, en Amador.
¿Qué trámites podrá realizar en el Panamá Motor Show?
La Alcaldía de Panamá informó que los contribuyentes podrán realizar los siguientes trámites y consultas:
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Traspasos de vehículos.
Pago de placas.
Arreglos de pago.
Consultas de saldo.
Consultas de placas.
La presencia del municipio permitirá a los visitantes realizar trámites mientras recorren la exposición, evitando desplazamientos adicionales a otras oficinas.
¿Cuál es el horario para realizar los trámites?
El stand 203 de la Alcaldía de Panamá atenderá durante las fechas de la exposición en los siguientes horarios:
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Viernes 2 y 9, miércoles 7 y jueves 8 de octubre: de 2:00 p. m. a 9:00 p. m.
Sábados 3 y 10 de octubre: de 12:00 p. m. a 9:00 p. m.
Domingos 4 y 11 de octubre: de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.
¿Dónde será el Panamá Motor Show 2026?
El Panamá Motor Show 2026 se desarrolla del 2 al 4 y del 7 al 11 de octubre en el Panamá Convention Center, ubicado en Amador.
La Alcaldía invitó a los contribuyentes que visiten la exposición a acercarse al stand 203 para aprovechar los servicios municipales disponibles durante el evento.