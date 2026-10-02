¿Qué hacer este primer fin de semana de octubre? Estas son las actividades que no te puedes perder

Este primer fin de semana de octubre del 2 al 4 hay diversas actividades que podrás disfrutar con tu grupo de amigos y familia. Desde conciertos hasta eventos y jornadas de compras, hay opciones para aprovechar estos días.
¿Qué hacer este fin de semana en Panamá?
Conoce las actividades que no te puedes perder:
Salsa Fest: música y sabor para disfrutar
Los amantes de la salsa podrán disfrutar de una jornada llena de música en las Islas de Atlapa.
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Fecha: sábado 3 de octubre de 2026.
Lugar: Islas de Atlapa, Ciudad de Panamá.
Artistas en tarima: Maelo Ruiz, Hildemaro, Giro López, Cheo Andújar y Manolo Lezcano.
- Los boletos los puedes conseguir en Tikects House.
Vive Fest: un día para compartir
El Vive Fest se realizará este sábado 3 de octubre y ofrecerá una jornada para disfrutar junto a familiares y amigos.
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Fecha: sábado 3 de octubre.
Hora: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Gimnasio de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), Ciudad de Panamá.
Black Weekend: aprovecha las ofertas
El Black Weekend también forma parte de las actividades de este fin de semana. La jornada se desarrollará del 2 al 4 de octubre en más de 16 centros comerciales del país, con diferentes promociones y opciones para quienes buscan aprovechar las ofertas.
Conciertos, entretenimiento y compras forman parte de las opciones disponibles para disfrutar estos días. Solo queda elegir la actividad que más se ajuste a tus planes y compartirla con amigos o familiares.