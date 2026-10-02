¿Qué hacer este primer fin de semana de octubre? Estas son las actividades que no te puedes perder

¿Qué hacer este fin de semana en Panamá? Estas son las actividades.

Este primer fin de semana de octubre del 2 al 4 hay diversas actividades que podrás disfrutar con tu grupo de amigos y familia. Desde conciertos hasta eventos y jornadas de compras, hay opciones para aprovechar estos días.

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¿Qué hacer este fin de semana en Panamá?

Conoce las actividades que no te puedes perder:

Salsa Fest: música y sabor para disfrutar

Los amantes de la salsa podrán disfrutar de una jornada llena de música en las Islas de Atlapa.

Fecha: sábado 3 de octubre de 2026.

Lugar: Islas de Atlapa, Ciudad de Panamá.

Artistas en tarima: Maelo Ruiz, Hildemaro, Giro López, Cheo Andújar y Manolo Lezcano.

Los boletos los puedes conseguir en Tikects House.

Vive Fest: un día para compartir

El Vive Fest se realizará este sábado 3 de octubre y ofrecerá una jornada para disfrutar junto a familiares y amigos.

Fecha: sábado 3 de octubre.

Hora: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Gimnasio de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), Ciudad de Panamá.

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Black Weekend: aprovecha las ofertas

El Black Weekend también forma parte de las actividades de este fin de semana. La jornada se desarrollará del 2 al 4 de octubre en más de 16 centros comerciales del país, con diferentes promociones y opciones para quienes buscan aprovechar las ofertas.

Conciertos, entretenimiento y compras forman parte de las opciones disponibles para disfrutar estos días. Solo queda elegir la actividad que más se ajuste a tus planes y compartirla con amigos o familiares.