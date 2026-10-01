ATTT aclara la confusión sobre el nuevo trámite de licencias en Sertracen

ATTT y Sertracen actualizan la vigencia del examen de estupefacientes

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) aclaró las dudas surgidas por el cambio relacionado con el examen de consumo de estupefacientes requerido para determinados trámites de licencias de conducir en Sertracen . La entidad precisó que no se incorporó un nuevo requisito, sino que se modificó el periodo de vigencia del resultado.

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Sertracen: ¿Cuál es el cambio para el examen de estupefacientes?

El resultado del examen de consumo de estupefacientes emitido por un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud (Minsa) tendrá ahora una vigencia de un mes o 30 días calendario, contados desde la fecha de emisión.

Por lo tanto, el cambio corresponde al tiempo durante el cual será válido el resultado presentado por el usuario y no a la incorporación de un nuevo examen para todos los conductores.

El Reglamento de Tránsito ya contempla el resultado negativo del examen sobre consumo de estupefacientes entre los requisitos para determinadas categorías y trámites de licencias.

¿Para cuáles licencias se exige el examen de estupefacientes?

Según la aclaración divulgada por la ATTT, el requisito aplica de la siguiente manera:

Licencia por primera vez: categoría D .

Renovación: categorías E1, E2, E3, F, G, H, I y J .

Ampliación de licencia: categorías D, E1, E2, E3, F, G, H, I y J .

Permisos juveniles: trámites correspondientes a las categorías A, B y C.

@ATTT

En el caso de las renovaciones de las categorías E1, E2, E3, F, G, H, I y J, el Reglamento de Tránsito establece expresamente la presentación de un resultado negativo del examen de consumo de estupefacientes.

ATTT: no se trata de un requisito nuevo

La ATTT enfatizó que la modificación no representa la creación de un requisito adicional para obtener una licencia de conducir. Lo que cambia es la vigencia del examen para los trámites en los que ya corresponde presentarlo: el documento deberá tener una antigüedad máxima de 30 días calendario desde su emisión.

Los usuarios que necesiten realizar alguno de estos trámites pueden consultar los requisitos correspondientes a cada categoría a través de los canales oficiales de Sertracen.